PARI: Московское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграет «Автомобилист»

3 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча бело-голубых. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.10, что составляет 46% вероятности. Спрогнозировать победу екатеринбуржцев можно по коэффициенту 3.20 (или 30%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.60 (59%). Поставить на итоговый успех «Автомобилиста» можно за 2.30 (41%).

Клиенты PARI верят в успех московской команды. На победу «Динамо» приходится около 84% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 9% сделано в пользу екатеринбуржцев, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 73% на 27% в пользу бело-голубых.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.40. Поставить на сухую победу хозяев площадки можно за 7.80. Если уральцы будут проигрывать по ходу матча и в итоге одолеют соперника, сыграет ставка за 6.00.

«Динамо» и «Автомобилист» уже встречались в этом сезоне, и тогда сильнее оказались бело-голубые — 2:1. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.57. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.30.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Москвы. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.77. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Автомобилиста» котируется за 2.03.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Котировки на второй период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

«Динамо» одержало 37 побед и потерпело 23 поражения в текущем сезоне. Бело-голубые идут на втором месте в Западной конференции КХЛ. Статистика «Автомобилиста» схожа: 37 побед и 23 поражения. Екатеринбуржцы также идут на втором месте, но в Восточной зоне. Шансы «Динамо» и «Автомобилиста» завоевать Кубок Гагарина оцениваются коэффициентами 12.00 и 18.00 соответственно.