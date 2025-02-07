Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Барселону» в Евролиге

7 февраля в 26-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Барселона» встретится с «Олимпиакосом». Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают предпочтение «Олимпиакосу». Поставить на победу гостей можно за 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 1.95 (около 48%).

Клиенты PARI верят в победу греческого клуба. На триумф «Олимпиакоса» приходится около 73% от общего оборота пари на исход встречи.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 170 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 169.5 — котируется за 1.93. В октябре «Олимпиакос» выиграл со счётом 95:74.

Если первая половина завершится победой испанской команды, сыграет ставка с коэффициентом 2.01. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Олимпиакоса» в первые 20 минут матча также оценивается в 2.01.

«Барселона» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Евролиги. Испанская команда победила 14 раз и 11 матчей проиграла. «Барса» в трех последних турах Евролиги уступила дважды. «Олимпиакос» же лидирует в турнире, имея в активе 18 побед в 25 матчах. Греческий клуб считается главным фаворитом Евролиги: поставить на чемпионство этого коллектива можно по коэффициенту 3.00. Шансы «Барселоны» завоевать кубок котируются за 12.00.