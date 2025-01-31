Клиенты PARI: ЦСКА уверенно победит «Торпедо» в КХЛ

1 февраля ЦСКА сыграет против нижегородского «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА. На победу команды Ильи Воробева в основное время можно поставить за 1.90. Это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех нижегородцев по итогам трех периодов составляет 3.75 (около 26%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.05 (приблизительно 24%).

Поставить на победу хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.50, что соответствует примерно 64% вероятности. Триумф «Торпедо» котируется за 2.60 (около 36%).

Клиенты PARI уверены в триумфе «армейцев». На победу ЦСКА приходится около 94% от общего оборота ставок на исход встречи в основное время. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 97% на 3% в пользу москвичей

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники забросят минимум пять шайб на двоих, можно за 1.52. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.45. Последний раз команды встречались в декабре прошлого года. Тогда ЦСКА выиграл со счетом 2:1 в овертайме. В октябре «армейцы» также победили (3:1), но в сентябре сильнее были нижегородцы (4:3 в овертайме).

ЦСКА идет на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Армейцы» одержали 28 побед в 49 встречах. В последней игре ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 6:1, одержав таким образом свою 750-ю победу в КХЛ. Сделать ставку на то, что ЦСКА выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 8.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 4.00. Вероятность того, что подопечные Воробьева станут лучшим клубом Западной конференции, оценили в 20.00.

«Торпедо» же находится на восьмом месте в той же конференции. Нижегородская команда победила 23 раза в 50 матчах. «Торпедо» за последнюю неделю дважды проиграл московскому «Динамо» (1:4 и 2:4). Шансы нижегородцев стать чемпионами в этом сезоне оценили в 40.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 20.00. Вероятность того, что команда Игоря Ларионова выиграет Западную конференцию — 500.00.