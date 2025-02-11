Клиент PARI поставил 2 000 000 рублей на победу «Реала» над «Манчестер Сити»

11 февраля в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Реал». Встреча действующих чемпионов Англии и Испании состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают больше предпочтений английскому клубу. Сделать ставку на победу «Сити» можно по коэффициенту 2.07, что соответствует примерно 47% вероятности. Победа «Реала» в линии PARI идет за 3.40 (около 29%), а ничья оценивается котировкой 4.00 (приблизительно 24%).

По оценкам аналитиков PARI, «Реал» незначительно ближе к победе по итогам двухматчевого противостояния. На выход испанского клуба в 1/8 финала установлен коэффициент 1.90 (около 51% вероятности). Котировки на проход «Ман Сити» в следующую стадию составляют 1.93 (примерно 49%).

Клиенты PARI уверены в победе «Реала» в сегодняшней игре и по итогам всего противостояния. В общем обороте ставок на исход матча на «Этихад» 82% приходится на победу «Реала» и по 9% — на триумф «Сити» и на ничью. Также на «Королевский клуб» приходится 98% от всего оборота ставок на исход противостояния, тогда как доля «горожан» составляет лишь 2%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команды Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.48. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.65. Вероятность обмена голами котируется за 1.45. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.70. Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 9.00.

Клиентам PARI доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. Самый вероятный автор гола в матче на «Этихад» — нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (2.00). Следом идут форварды «Реала» Килиан Мбаппе (2.30) и Винисиус Жуниор (2.70).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящее противостояние — 2 000 000 рублей на победу «Реала» по коэффициенту 3.20. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 4 400 000 рублей.

«Реал» — 15-кратный и действующий победитель Лиги чемпионов, лидер испанской Ла Лиги. «Ман Сити» — победитель ЛЧ сезона-2022/23. «Горожане» проводят сложный сезон: пробились в раунд плей-офф только с 22 места, а в АПЛ идут пятыми. В плей-офф ЛЧ сегодняшние соперники пересекались пять раз. Испанцы проходили в следующую стадию трижды, англичане — дважды. В четвертьфинале сезона-2023/24 команды обменялись ничьими 3:3 (в Мадриде) и 1:1 (в Манчестере), после чего испанцы прошли дальше в серии пенальти.

Главным фаворитом Лиги чемпионов 2024/25 считается «Ливерпуль», выигравший семь из восьми матчей на общем этапе и пробившийся напрямую в 1/8 финала. Ставки на триумф англичан принимаются за 5.50. По оценкам аналитиков PARI, «Реал» — четвертый по шансам фаворит ЛЧ, а «Ман Сити» — шестой. Котировки на их успех составляют 8.50 и 11.00 соответственно.