Клиенты PARI: Павлович победит Розенстрайка на UFC Fight Night 250

1 февраля Сергей Павлович сразится с Жаирзиньо Розенстрайком в рамках турнира UFC Fight Night 250. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий поединок.

При всем своем опыте Розенстрайк довольно медлителен и пассивен, поэтому не так удачно справляется с такими бойцами, как Павлович. В связи с этим аналитики PARI считают россиянина фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу Сергея принимаются по коэффициенту 1.26, что соответствует 75% вероятности. Заключить пари на успех Розенстрайка можно за 4.05, ничья идет за 65.00. Эти котировки соответствуют вероятностям 24% и 1%.

Клиенты PARI также ждут победы Павловича. 95% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех российского бойца. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на победу Холодильника в составе экспресса из двух событий с общим коэффициентом 1.53. Вторая ставка пришлась на победу Шары Буллета в поединке с Майклом Пейджем.

Оба бойца славятся нокаутирующей мощью, поэтому букмекеры почти не сомневаются в досрочном окончании боя. Поставить на финиш от любого из соперников можно с коэффициентом 1.12. Если же схватка продлится все отведенное ей время, сыграет ставка за 5.70.

Наиболее вероятным исходом поединка считается нокаут от Павловича. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.45. Если россиянин выиграет по очкам, сыграет ставка за 10.75, а прием в его исполнении котируется за 25.00.

Впрочем, Розенстрайк не раз показывал, что может быть крайне опасен вплоть до последней секунды боя. Поставить на нокаут от суринамца можно по коэффициенту 6.50. Если Жаирзиньо выиграет решением судей, сыграет ставка за 10.00. Аналитики не ждут, что суринамец решит бороться — ставки на его победу сабмишеном принимаются за 30.00.

PARI также предлагает ставки на победу бойца конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 15.00 можно заключить пари на то, что Павлович нокаутирует Розенстрайка ударом локтя.