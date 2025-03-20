Клиент PARI поставил 1 500 000 рублей на Испанию против Нидерландов в Лиге наций

20 марта в первом четвертьфинальном матче Лиги наций сборная Нидерландов примет Испанию. Матч состоится на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в предстоящей встрече.

В день игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, но отдают чуть больше предпочтений гостям. На триумф сборной Испании можно поставить по коэффициенту 2.35, что соответствует примерно 44% вероятности. Шансы Нидерландов на успех оценены коэффициентом 3.20 (около 29%). Котировки на ничью в линии PARI составляют 3.50 (приблизительно 27%).

Шансы Испании пробиться в полуфинал по итогам двухматчевого противостояния котируются за 1.40 (около 70%). Если же победителями пары окажутся Нидерланды, сыграет ставка за 3.05 (примерно 30%).

Клиенты PARI считают Испанию безоговорочным фаворитом встречи и всего противостояния. На успех «красной фурии» приходится около 98% от оборота ставок на исход игры, еще по 1% сделано в пользу триумфа Нидерландов и ничьей. Соотношение на проход той или иной команды в полуфинал во всем объеме пари — 97% на 3% в пользу Испании.

Букмекеры не ждут результативной игры от команд Роналда Кумана и Луиса де ла Фуэнте. Поставить на то, что будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.95. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.88.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. В случае обмена голами сыграет коэффициент 1.73. Обратный исход доступен за 2.10. Вероятность сухой победы любой из команд оценена котировкой 2.50.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. Победа испанцев 1:0 котируется за 8.50. На то, что счет в матче откроют гости, можно поставить за 1.83, аналогичная ставка на хозяев доступна за 2.20. Из игроков с наибольшей долей вероятности сможет отличиться Альваро Мората. Пари на гол испанского нападающего будет рассчитано за 3.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех прогнозов на матчи Лиги наций, включив в него ставку на победу Испании над Нидерландами по коэффициенту 2.35. Общий коэффициент экспресса 7.33. В случае успеха чистый выигрыш составит почти 9 500 000 рублей.

Сборная Испании — действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций. Нидерланды играли в финале первой в истории Лиги наций, а прошлым летом на Евро-2024 дошли до полуфинала. Испанцы вышли в плей-офф с первого места в группе с Данией, Сербией и Швейцарией. Нидерланды в своем квартете пропустили на первое место Германию, но опередили Венгрию с Боснией и Герцеговиной. Шансы испанцев сохранить титул чемпиона в этом турнире оцениваются коэффициентом 4.00. Заключить пари на триумф Нидерландов можно за 13.00.