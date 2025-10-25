Ведомости
Расширенная линия ставок от стримеров-партнеров Fonbet на PGL Masters Bucharest

Всего будет шесть стримерских ставок
Руслан Ипполитов

StRoGo, des0ut, PCH3LK1N, poka и tried придумали эксклюзивные линии на PGL Masters Bucharest.

Расширенная линия ставок от стримеров-партнеров Fonbet будет доступна в приложении и на сайте букмекера на протяжении всего турнира до старта матчей.

Всего будет шесть стримерских ставок. Они будут состоять из набора различных игровых событий, которые могут произойти в течение игрового дня. Кроме того, для клиентов первого букмекера будет открыта специальная общая комбо-ставка, предложенная всеми стримерами. 

Все подобные ставки будут доступны клиентам компании в разделе «ставки игрового дня от стримеров».

Новое