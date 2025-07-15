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15 июля 13:03ГлавнаяНовости

PARI: Spirit победит Gladiators и пройдет в полуфинал EWC по Dota 2

Spirit заняла первое место в своей группе
Руслан Ипполитов

16 июля на Esports World Cup по Dota 2 стартует плей-офф. В первом четвертьфинале встретятся Team Spirit и Gaimin Gladiators. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что коллектив из СНГ — фаворит противостояния. Серия в формате best-of-3 стартует в 12:00 по московскому времени.  

Spirit заняла первое место в своей группе и подходит к плей-оффу в статусе одного из двух главных фаворитов. На проход состава Miposhka в полуфинал аналитики дают котировку 1.47. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу Spirit составляет 2.40. Ставка на ростер из СНГ с форой по фрагам (-7.5) доступна за 1.78, а с форой (-10.5) — за 2.08

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Gladiators стала второй в своем квартете, после этого коллектив выиграл свой матч в стыковой стадии. Ставку на победу состава Watson в четвертьфинале можно сделать с коэффициентом 2.70. Последний очный поединок между командами, состоявшийся в мае этого года, завершился в пользу Gladiators. Коэффициент на европейский коллектив с форой по картам (+1.5) составляет 1.50, а с форой (-1.5) — 5.10. Вероятность того, что серия получится богатой на события и в ней будет более 116.5 фрагов, оценивается котировкой 2.04

Клиенты PARI уверены в победе состава из СНГ. На успех Spirit приходится 93% от общего оборота пари на исход встречи. Еще 7% сделано на победу Gladiators.

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух четвертьфинальных матчей EWC, поставив на Spirit с форой (-1,5) по картам по котировке 2.40. Общий коэффициент экспресса составил 5.35

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в Эр-Рияде. На турнире осталось восемь команд, которые борются за призовой фонд в размере $3 млн. На чемпионство Spirit аналитики дают коэффициент 3.80. Вероятность итоговой победы Gladiators оценивается котировкой 13.00.

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