Сара Бейлек – Екатерина Александрова, 7 февраля: прогноз на финал турнира в Абу-Даби

Екатерина Александрова после неудачного выступления на Australian Open дошла до финала хардового турнира WTA-500 в Абу-Даби. Сумеет ли россиянка в решающем матче обыграть чешку Сару Бейлек и забрать титул?

Дата / Время: 07.02.2026, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: Международный теннисный центр Zayed Sports City, Центральный корт (Абу-Даби, ОАЭ)