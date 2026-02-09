Сара Бейлек – Екатерина Александрова, 7 февраля: прогноз на финал турнира в Абу-Даби

Партнерский проект
Екатерина Александрова после неудачного выступления на Australian Open дошла до финала хардового турнира WTA-500 в Абу-Даби. Сумеет ли россиянка в решающем матче обыграть чешку Сару Бейлек и забрать титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 07.02.2026, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: Международный теннисный центр Zayed Sports City, Центральный корт (Абу-Даби, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Сара Бейлек (20 лет, 101-я ракетка мира)
Екатерина Александрова (31 год, 11-я ракетка мира, 2-й номер посева)
На уровне WTA ранее не доходила до финалов. В нынешнем сезоне в Окленде вылетела во втором круге, на Australian Open – в первом. Всего в 2026 г. одержала пять побед при двух поражениях. В основную сетку турнира в Абу-Даби пробилась через квалификацию. Ранее на этих соревнованиях не выступала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне вылетела в третьем круге в Брисбене и в первом – в Аделаиде и на Australian Open. Всего в 2026 г. одержала четыре победы при трех поражениях. На турнире в Абу-Даби ранее выступала только в 2021 г., когда вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,42 на ее победу и 3,05 на успех чешки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится минимум пару десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (20,5) и 2,00 на ТМ (20,5).
Бейлек воспользовалась относительно слабым составом участниц для турнира WTA-500 и добилась прорывного успеха. Терять ей в некотором смысле нечего, но это не отменяет волнения перед историческим матчем. Александрова, безусловно, на порядок опытнее. Вот только по сетке россиянка шла менее уверенно – полуфинал получился очень трудовым и выматывающим.
Полагаем, легкой прогулки в финале у Александровой не будет. Видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на Бейлек и заиграть, например, плюсовую фору по геймам через нее.