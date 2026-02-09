Ведомости
Сара Бейлек – Екатерина Александрова, 7 февраля: прогноз на финал турнира в Абу-Даби

Россиянка в шаге от шестого титула
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Екатерина Александрова после неудачного выступления на Australian Open дошла до финала хардового турнира WTA-500 в Абу-Даби. Сумеет ли россиянка в решающем матче обыграть чешку Сару Бейлек и забрать титул?

Дата / Время: 07.02.2026, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: Международный теннисный центр Zayed Sports City, Центральный корт (Абу-Даби, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Сара Бейлек (20 лет, 101-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3
  • 1/4 финала: Сонай Картал (Великобритания) – 6:0, 6:2
  • 1/2 финала: Клара Таусон (Дания, 3) – 7:5, 3:6, 7:5

Екатерина Александрова (31 год, 11-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:0
  • 1/4 финала: Александра Эала (Филиппины) – 6:3, 6:3
  • 1/2 финала: Хейли Баптист (США) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:3

Сара Бейлек

На уровне WTA ранее не доходила до финалов. В нынешнем сезоне в Окленде вылетела во втором круге, на Australian Open – в первом. Всего в 2026 г. одержала пять побед при двух поражениях. В основную сетку турнира в Абу-Даби пробилась через квалификацию. Ранее на этих соревнованиях не выступала.

Екатерина Александрова

На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне вылетела в третьем круге в Брисбене и в первом – в Аделаиде и на Australian Open. Всего в 2026 г. одержала четыре победы при трех поражениях. На турнире в Абу-Даби ранее выступала только в 2021 г., когда вылетела в третьем круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой россиянку.

Ставки на тоталы

Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится минимум пару десятков геймов.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БейлекПобеда АлександровойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,051,421,802,00

Прогноз и ставка

Бейлек воспользовалась относительно слабым составом участниц для турнира WTA-500 и добилась прорывного успеха. Терять ей в некотором смысле нечего, но это не отменяет волнения перед историческим матчем. Александрова, безусловно, на порядок опытнее. Вот только по сетке россиянка шла менее уверенно – полуфинал получился очень трудовым и выматывающим.

Полагаем, легкой прогулки в финале у Александровой не будет. Видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на Бейлек и заиграть, например, плюсовую фору по геймам через нее.

