Ренье де Риддер — Брендан Аллен, 19 октября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Аллен успел вплотную приблизиться к титульному шансу, но два подряд поражения ослабили его позиции. Теперь американец вернулся на победную тропу и намерен быстро упрочить свое положение через поединок с одним из самых очевидных претендентов на пояс. Однако сделать это будет крайне сложно.

Де Риддер — очень серьезный грэпплер. В его арсенале множество сабмишенов, он качественно проводит тейкдауны и контролирует соперников в партере. В стойке есть проблемы на фоне топов среднего дивизиона, но и в этом компоненте нидерландец прогрессирует.

Важен тот факт, что и Аллен делает ставку на работе в партере. Так что если никто из соперников не допустит критичных ошибок в стойке, развязку мы наверняка увидим на нижнем этаже. И зрители вправе ожидать классное грэпплерское противостояние с переходом инициативы. Рискнем предположить, что бой получится конкурентным и дойдет минимум до третьего раунда.