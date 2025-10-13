Ведомости
Ренье де Риддер — Брендан Аллен, 19 октября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Нидерландец пока не проигрывал в сильнейшей лиге
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Планировалось, что ближайший турнир UFC возглавят нидерландец Ренье де Риддер и американец Энтони Эрнандес. Однако последний выбыл из-за травмы, и на замену вышел его соотечественник Брендан Аллен. Чем завершится рейтинговое противостояние в среднем весе (до 83,9 кг)?

Статистика

Свернуть

де Риддер

 

Аллен

Нидерланды

Страна

США

35

Возраст

29

23

Бои

32

21 (5 / 13 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (5 / 14 / 6)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 1 / 4)

4

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

9

193

Рост (см)

188

198

Размах рук (см)

190,5

104

Размах ног (см)

106,5

Ренье де Риддер

Свернуть

В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 года бился в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. Затем вышел на серию из пяти побед. В прошлом ноябре дебютировал в UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в июле победил Роберта Уиттакера раздельным решением судей.

Брендан Аллен

Свернуть

В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 13 боев и уступил в четырех. В последнем поединке в июле победил Марвина Веттори единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа де РиддераПобеда АлленаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,432,932,601,46

Прогноз на бой

Свернуть

Аллен успел вплотную приблизиться к титульному шансу, но два подряд поражения ослабили его позиции. Теперь американец вернулся на победную тропу и намерен быстро упрочить свое положение через поединок с одним из самых очевидных претендентов на пояс. Однако сделать это будет крайне сложно.

Де Риддер — очень серьезный грэпплер. В его арсенале множество сабмишенов, он качественно проводит тейкдауны и контролирует соперников в партере. В стойке есть проблемы на фоне топов среднего дивизиона, но и в этом компоненте нидерландец прогрессирует.

Важен тот факт, что и Аллен делает ставку на работе в партере. Так что если никто из соперников не допустит критичных ошибок в стойке, развязку мы наверняка увидим на нижнем этаже. И зрители вправе ожидать классное грэпплерское противостояние с переходом инициативы. Рискнем предположить, что бой получится конкурентным и дойдет минимум до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой де Риддер Аллен

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 19 октября в 02:00 мск, поэтому главный бой де Риддер Аллен стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Ренье де Риддер (Нидерланды) Брендан Аллен (США). Средний вес;
  • Кевин Холланд (США) Майк Мэлотт (Канада). Полусредний вес;
  • Марлон Вера (Эквадор) — Айманн Захаби (Канада). Легчайший вес;
  • Манон Фиоро (Франция) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Коди Гибсон (США) — Аори Кюиленг (Китай). Легчайший вес;
  • Кайл Нельсон (Канада) — Мэтт Фревола (США). Легкий вес;

Прелимы

  • Чарльз Журден (Канада) — Дейви Грант (Англия). Легчайший вес;
  • Бруно Силва (Бразилия) — Хьюн Сун Пак (Республика Корея). Наилегчайший вес;
  • Дэнни Барлоу (США) — Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Лукас Роша (Бразилия) — Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Кайл Преполец (Канада) — Дрю Добер (США). Легкий вес;
  • Стефани Лучиано (Бразилия) — Равена Оливейра (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Азамат Бекоев (Россия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес;
  • Мелисса Кроден (Канада) — Таинара Лисбоа (Бразилия). Женский легчайший вес.

