Ренье де Риддер — Брендан Аллен, 19 октября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Планировалось, что ближайший турнир UFC возглавят нидерландец Ренье де Риддер и американец Энтони Эрнандес. Однако последний выбыл из-за травмы, и на замену вышел его соотечественник Брендан Аллен. Чем завершится рейтинговое противостояние в среднем весе (до 83,9 кг)?
де Риддер
Аллен
Нидерланды
Страна
США
35
Возраст
29
23
Бои
32
21 (5 / 13 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (5 / 14 / 6)
2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 1 / 4)
4
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
9
193
Рост (см)
188
198
Размах рук (см)
190,5
104
Размах ног (см)
106,5
В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 года бился в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. Затем вышел на серию из пяти побед. В прошлом ноябре дебютировал в UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в июле победил Роберта Уиттакера раздельным решением судей.
В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 13 боев и уступил в четырех. В последнем поединке в июле победил Марвина Веттори единогласным решением судей.
Аллен успел вплотную приблизиться к титульному шансу, но два подряд поражения ослабили его позиции. Теперь американец вернулся на победную тропу и намерен быстро упрочить свое положение через поединок с одним из самых очевидных претендентов на пояс. Однако сделать это будет крайне сложно.
Де Риддер — очень серьезный грэпплер. В его арсенале множество сабмишенов, он качественно проводит тейкдауны и контролирует соперников в партере. В стойке есть проблемы на фоне топов среднего дивизиона, но и в этом компоненте нидерландец прогрессирует.
Важен тот факт, что и Аллен делает ставку на работе в партере. Так что если никто из соперников не допустит критичных ошибок в стойке, развязку мы наверняка увидим на нижнем этаже. И зрители вправе ожидать классное грэпплерское противостояние с переходом инициативы. Рискнем предположить, что бой получится конкурентным и дойдет минимум до третьего раунда.
Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 19 октября в 02:00 мск, поэтому главный бой де Риддер — Аллен стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы