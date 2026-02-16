Ведомости
Даниил Медведев – Цзюньчэн Шан, 16 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дохе

Каким получится старт турнира для экс-первой ракетки мира?
Валентин Васильев
В первом круге турнира ATP-500 в Дохе россиянин Даниил Медведев встретится с перспективным китайцем Цзюньчэном Шаном. 21-летний представитель Поднебесной пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм, однако в новом году готов перейти на новый уровень. Анализируем форму спортсменов и подбираем сбалансированное пари.

Дата / Время: 16.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 4-й номер посева)

Цзюньчэн Шан (21 год, 259-я ракетка мира)

Даниил Медведев

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, финалист пяти турниров «Большого шлема» и обладатель 22 титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне 30-летний россиянин успел одержать победу на турнире в Брисбене, а также дойти до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии. В 2023 г. Медведев триумфально выступил на соревнованиях в Дохе, обыграв в финале Энди Маррея.

Цзюньчэн Шан

Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде. Лучшим достижением китайского спортсмена в мировом рейтинге была 47-я строчка. Шан пропустил внушительную часть минувшей кампании из-за травмы. Всего в 2026 г. одержал три победы при двух поражениях.

Личные встречи

Теннисисты впервые встретятся лицом к лицу в рамках официального матча.

Ставки на исход

Букмекеры высоко оценили шансы россиянина пройти во второй круге. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,26 на его победу и 3,90 на успех китайца.

Ставки на тоталы

Эксперты WINLINE видят предпосылки для затяжного матча. В линии букмекерской конторы коэффициент на ТБ (20,5) по геймам составляет 1,66, на ТМ (20,5) - 2,14.

 Победа МедведеваПобеда ШанаТБ (20,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,263,901,662,14

Прогноз и ставка

Медведев порадовал плодотворным стартом сезона, дойдя до четвертого круга АО и выиграв титул в Брисбене. Неделю назад он неожиданно уступил Умберу на индоре в Роттердаме, что явно должно раззадорить россиянина. Шан довольно энергично смотрится на быстрых покрытиях и зачастую прибегает к позиционной игре. Последним совсем не удивишь Медведева, который склонен проявлять терпение в затяжных перестрелках и искать слабые места соперников в обороне.

Рискнем предположить, что Медведев не испытает проблем в первом круге. Россиянин находится в хорошем игровом тонусе и знает, как выстраивать тактику против оппонентов уровня Шана. Ставим на уверенную победу Медведева со счетом 2:0 за коэффициент 1,78.

