Даниил Медведев – Цзюньчэн Шан, 16 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дохе

В первом круге турнира ATP-500 в Дохе россиянин Даниил Медведев встретится с перспективным китайцем Цзюньчэном Шаном. 21-летний представитель Поднебесной пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм, однако в новом году готов перейти на новый уровень. Анализируем форму спортсменов и подбираем сбалансированное пари.
Дата / Время: 16.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Цзюньчэн Шан (21 год, 259-я ракетка мира)
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, финалист пяти турниров «Большого шлема» и обладатель 22 титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне 30-летний россиянин успел одержать победу на турнире в Брисбене, а также дойти до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии. В 2023 г. Медведев триумфально выступил на соревнованиях в Дохе, обыграв в финале Энди Маррея.
Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде. Лучшим достижением китайского спортсмена в мировом рейтинге была 47-я строчка. Шан пропустил внушительную часть минувшей кампании из-за травмы. Всего в 2026 г. одержал три победы при двух поражениях.
Теннисисты впервые встретятся лицом к лицу в рамках официального матча.
Букмекеры высоко оценили шансы россиянина пройти во второй круге. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,26 на его победу и 3,90 на успех китайца.
Эксперты WINLINE видят предпосылки для затяжного матча. В линии букмекерской конторы коэффициент на ТБ (20,5) по геймам составляет 1,66, на ТМ (20,5) - 2,14.
Медведев порадовал плодотворным стартом сезона, дойдя до четвертого круга АО и выиграв титул в Брисбене. Неделю назад он неожиданно уступил Умберу на индоре в Роттердаме, что явно должно раззадорить россиянина. Шан довольно энергично смотрится на быстрых покрытиях и зачастую прибегает к позиционной игре. Последним совсем не удивишь Медведева, который склонен проявлять терпение в затяжных перестрелках и искать слабые места соперников в обороне.
Рискнем предположить, что Медведев не испытает проблем в первом круге. Россиянин находится в хорошем игровом тонусе и знает, как выстраивать тактику против оппонентов уровня Шана. Ставим на уверенную победу Медведева со счетом 2:0 за коэффициент 1,78.