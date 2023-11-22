Ларисса Пачеко — Марина Мохнаткина, 25 ноября: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

В прошлом году Пачеко наконец-то одолела Харрисон (в уже третьем поединке) и теперь в её коллекции почти все доступные скальпы. Из серьезной оппозиции осталась лишь Мохнаткина, которой явно стоит делать акцент на партер. В стойке тягаться с бразильянкой максимально опасно.

Линии букмекеров на этот бой очень скудные, поэтому теоретически можно поверить в борьбу россиянки и воспользоваться огромными коэффициентами на нее. Но мы остановимся на варианте с таймингом, рассчитывая, что схватка перевалит за экватор. Все-таки Мохнаткина умеет проводить вязкие поединки, а финишировать её ещё никому не удавалось.