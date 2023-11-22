Ларисса Пачеко — Марина Мохнаткина, 25 ноября: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

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Марина Мохнаткина после возвращения в полулегкий вес (до 65,8 кг) не проигрывает и уже дошла до боя за пояс PFL в этой категории. Сумеет ли россиянка одолеть бразильянку Лариссу Пачеко в решающем поединке?
Пачеко
Мохнаткина
|Бразилия
Страна
Россия
|29
Возраст
35
|26
Бои
14
|22 (11 / 8 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (1 / 6 / 4)
|4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
|168
Рост (см)
168
|175
Размах рук (см)
166
|94
Размах ног (см)
112
В 15-летнем возрасте начала заниматься тайским боксом, позднее освоила смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2013-м стала чемпионкой Jungle Fight в женском легчайшем весе и после успешной защиты перешла в UFC. В ведущем промоушене проиграла оба боя, после чего завоевала пояс WOCS в полулегкой категории. Затем в 2019 году перешла в PFL, где за это время одержала 11 побед при двух поражениях (оба - от Кайлы Харрисон). Пачеко выиграла прошлый Гран-при в легком весе, сейчас она идет на серии из девяти побед. В последнем поединке бразильянка нокаутировала Алёну Колесник за 14 секунд.
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Уроженка Перми, бывшая жена бойца MMA Михаила Мохнаткина и нынешняя супруга бойца UFC Сергея Спивака. Семикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по самбо. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2016 года, с 2019-го по 2021-й провела два боя в Bellator, после чего перешла в PFL. В нынешнем промоушене выиграла шесть поединков и уступила только Кайле Харрисон. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке Мохнаткина одолела Эмбер Леброк болевым приемом в первом раунде.
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В прошлом году Пачеко наконец-то одолела Харрисон (в уже третьем поединке) и теперь в её коллекции почти все доступные скальпы. Из серьезной оппозиции осталась лишь Мохнаткина, которой явно стоит делать акцент на партер. В стойке тягаться с бразильянкой максимально опасно.
Линии букмекеров на этот бой очень скудные, поэтому теоретически можно поверить в борьбу россиянки и воспользоваться огромными коэффициентами на нее. Но мы остановимся на варианте с таймингом, рассчитывая, что схватка перевалит за экватор. Все-таки Мохнаткина умеет проводить вязкие поединки, а финишировать её ещё никому не удавалось.
Наша ставка выиграла. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Пачеко одержала победу единогласным решением судей (все рефери - 49-46).
Турнир PFL 10 сезона-2023 стартует на арене «The Anthem» в Вашингтоне (округ Колумбия, США) в субботу, 25 ноября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Пачеко - Мохнаткина стоит ожидать около 06:00 мск.
Легальных прямых трансляций турниров PFL на территории России не проводится.