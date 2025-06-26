Лулу Сун — Анна Блинкова, 25 июня: прогноз на матч турнира в Истбурне

В среду, 25 июня, Лулу Сун и Анна Блинкова сыграют во втором круге травяного турнира WTA 250 в английском Истбурне. В первом раунде теннисистка из Новой Зеландии сенсационно выбила первый номер посева - Дарью Касаткину, так что россиянку ждет серьезное испытание.

Дата / Время: 25.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Девоншир Парк» (Истбурн, Великобритания)

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