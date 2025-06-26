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24 июня 8:29ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Лулу Сун — Анна Блинкова, 25 июня: прогноз на матч турнира в Истбурне

В первом раунде теннисистка из Новой Зеландии выбила первую ракетку турнира - Дарью Касаткину
Руслан Ипполитов

В среду, 25 июня, Лулу Сун и Анна Блинкова сыграют во втором круге травяного турнира WTA 250 в английском Истбурне. В первом раунде теннисистка из Новой Зеландии сенсационно выбила первый номер посева - Дарью Касаткину, так что россиянку ждет серьезное испытание. 

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Дата / Время: 25.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Девоншир Парк» (Истбурн, Великобритания)

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

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Лулу Сун (24 года, 46-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Дарья Касаткина (Австралия, 17) — 7:5, 2:6, 6:3

Анна Блинкова (26 лет, 69-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мари Боузкова (Чехия, 47) — 6:4, 2:6, 6:3

Лулу Сун

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Еще год назад Лулу выступала за Швейцарию, но теперь выходит на корт под флагом Новой Зеландии. Участница Олимпийских игр-2024. Наивысшее место в мировом рейтинге за карьеру - 39. Побед на турнирах WTA не одерживала. В 2025 году провела 24 матча, из которых выиграла 7 и проиграла 17. Ни на одном из турниров до высоких стадий плей-офф не добиралась, лишь однажды пройдя дальше второго круга (Индиан-Уэллс). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. Такой же результат был показан на Australian Open.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анна Блинкова

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Экс-третья ракетка юниорского рейтинга. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде и трех в парном. В текущем сезоне провела 35 матчей: 19 побед - 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Остине (хард), где уступила Джессике Пегуле. Четвертьфиналистка турнира в Линце (хард). На Australian Open дошла до второго круга. На «Ролан Гаррос» выбыла после первого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Ранее соперницы встречались лишь однажды. В 2022 году во втором круге турнира в Сеуле тогда еще швейцарка Сун была сильнее в двух сетах - 6:4, 7:6

Ставки на исход

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Компания WINLINE предлагает коэффициент 2,47 на выигрыш спортсменки из Новой Зеландии. Вероятность победы россиянки котируется за 1.50.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает  одинаковый коэффициент за тотал больше 21.5 и тотал меньше 21.5 - 1,90.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа СунПобеда БлинковойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2.471.501.901.90

Прогноз и ставка

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Спортсменка из Новой Зеландии уже сотворила главную сенсацию турнира, выбив в первом раунде имевшую первый номер посева Дарью Касаткину. Чего ждать от Лилу дальше - большой вопрос. Довольно часто не самые именитые спортсмены после неожиданных побед над записными фаворитами «сдуваются», растратив все психологические и физические ресурсы.

Блинкова никогда не скрывала, что ее любимым покрытием является хард, так что ждать от Ани чудес на травяных кортах Великобритании вряд ли стоит. Впрочем, потенциальную победу над Сун ни к чудесам, ни к спортивным подвигам никак не отнесешь. В первом раунде турнира россиянка не без проблем прошла чешскую теннисистку Мари Боузкову, отдав сопернице второй сет.

Своими котировками букмекер намекает, что Анна является явным фаворитом предстоящей встречи. Позволим себе с этим не согласиться. Просто так не выбивают первые ракетки турнира, а Лулу это удалось. На выбор - победа спортсменки из Новой Зеландии с любым счетом. Номинал ставки на такой исход будет увеличен почти в два с половиной раза.    

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