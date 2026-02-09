Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 февраля 18:45ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Николай Веретенников – Нико Прайс, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена приняли бой на коротком уведомлении
Руслан Ипполитов
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В прелимах турнира UFC Fight Night 266 состоится поединок между представителем Казахстана Николаем Веретенниковым и опытным американцем Нико Прайсом. Интересно, что оба спортсмена не должны были выступать в Лас-Вегасе, но сменили других бойцов на коротком уведомлении. Попробуем спрогнозировать, кому достанется победа.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Статистика

Свернуть

Веретенников

 

Прайс

Казахстан

Страна

США

36

Возраст

36

20

Бои

25

13 (9 / 3 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (10 /3 / 3)

7 (2/ 4 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 2 / 2)

-

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

-

182

Рост (см)

182

188

Размах рук (см)

193

112

Размах ног (см)

106,7

Николай Веретенников

Свернуть

Дебютный бой в смешанных единоборствах провел в октябре 2012 г. против Алексея Бадюкова, одержав победу нокаутом. В 2014 г. проиграл в трех поединках кряду, но впоследствии выиграл восемь боев подряд в различных американских промоушенах. Первый поединок в UFC состоялся в августе 2024-го, когда он вышел на коротком уведомлении против американца Дэнни Барлоу. В том бою Веретенников уступил техническим нокаутом во второй пятиминутке. 

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Нико Прайс

Свернуть

Американец ярко начал профессиональную карьеру, выиграв десять боев кряду в период с февраля 2012-го по август 2017 г. Осенью 2020 г. состоялся его поединок против Дональда Серроне. Изначально бой завершился ничейным результатом, однако впоследствии решение было отменено из-за положительной допинг-пробы Прайса. В последние годы он все чаще терпит поражения в UFC - в последних пяти поединках Нико лишь раз вышел победителем.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ВеретенниковаПобеда ПрайсаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,333,451,552,37

Прогноз на бой

Свернуть

Вероятно, проигравший в этой схватке будет если не уволен из UFC, то попадет в очень турбулентную ситуацию. Прайс выступает в промоушене с далекого 2016 года. За это время в соперники американцу попадались почтенные Робби Лоулер, Дональд Серроне, Висенте Люке и другие легенды. Примечательно, что почти все его поединки не доходили до судейского решения – на его счету 82% досрочных побед и 78% ранних поражений. 

Веретенников относительно недавно получил приглашение в UFC. За это время болельщики убедились, что представитель Казахстана обладает «тяжелым» ударом и умеет терпеливо ждать своего шанса. При этом Николай не обладает надежной защитой от прохода в ноги. Тем не менее, его соперник явно будет заточен на рубку в стойке.

Рискнем предположить, что этот поединок не продлится все три раунда. Прайс и вовсе согласился выступить в Лас-Вегасе за пять дней до турнира. В такой ситуации возрастает вероятность какого-нибудь шального пропущенного удара, от которого Нико просто-напросто не успеет восстановиться. Поставить на неполный бой можно по коэффициенту 1,55 в линии PARI.

Полный кард, где смотреть бой Веретенников Прайс

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Марио Баутиста (США) – Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Кедзи Хоригути (Япония) – Амир Альбази (Ирак). Наилегчайший вес;
  • Жаилтон Алмейда (Бразилия) – Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Михал Олексейчук (Польша) – Марк-Андре Баррио (Канада). Средний вес;
  • Фарид Башарат (Англия) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Даниил Донченко (Украина) – Алекс Мороно (США). Полусредний вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) – Нико Прайс (США). Полусредний вес;
  • Кетлен Соуза (Бразилия) – Бруна Бразил (Бразилия). Женский полусредний вес;
  • Ван Цун (Китай) – Эдуарда Моура (Бразилия). Женский полулегкий вес;
  • Якуб Виклаш (Польша) – Муин Гафуров (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Присцила Качоэйра (Бразилия) – Клаудиа Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer325 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer19 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer50 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer325 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer325 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer325 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer325 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё