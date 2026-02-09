Николай Веретенников – Нико Прайс, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В прелимах турнира UFC Fight Night 266 состоится поединок между представителем Казахстана Николаем Веретенниковым и опытным американцем Нико Прайсом. Интересно, что оба спортсмена не должны были выступать в Лас-Вегасе, но сменили других бойцов на коротком уведомлении. Попробуем спрогнозировать, кому достанется победа.
Веретенников
Прайс
Казахстан
Страна
США
36
Возраст
36
20
Бои
25
13 (9 / 3 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (10 /3 / 3)
7 (2/ 4 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 2 / 2)
-
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
-
182
Рост (см)
182
188
Размах рук (см)
193
112
Размах ног (см)
106,7
Дебютный бой в смешанных единоборствах провел в октябре 2012 г. против Алексея Бадюкова, одержав победу нокаутом. В 2014 г. проиграл в трех поединках кряду, но впоследствии выиграл восемь боев подряд в различных американских промоушенах. Первый поединок в UFC состоялся в августе 2024-го, когда он вышел на коротком уведомлении против американца Дэнни Барлоу. В том бою Веретенников уступил техническим нокаутом во второй пятиминутке.
Американец ярко начал профессиональную карьеру, выиграв десять боев кряду в период с февраля 2012-го по август 2017 г. Осенью 2020 г. состоялся его поединок против Дональда Серроне. Изначально бой завершился ничейным результатом, однако впоследствии решение было отменено из-за положительной допинг-пробы Прайса. В последние годы он все чаще терпит поражения в UFC - в последних пяти поединках Нико лишь раз вышел победителем.
Вероятно, проигравший в этой схватке будет если не уволен из UFC, то попадет в очень турбулентную ситуацию. Прайс выступает в промоушене с далекого 2016 года. За это время в соперники американцу попадались почтенные Робби Лоулер, Дональд Серроне, Висенте Люке и другие легенды. Примечательно, что почти все его поединки не доходили до судейского решения – на его счету 82% досрочных побед и 78% ранних поражений.
Веретенников относительно недавно получил приглашение в UFC. За это время болельщики убедились, что представитель Казахстана обладает «тяжелым» ударом и умеет терпеливо ждать своего шанса. При этом Николай не обладает надежной защитой от прохода в ноги. Тем не менее, его соперник явно будет заточен на рубку в стойке.
Рискнем предположить, что этот поединок не продлится все три раунда. Прайс и вовсе согласился выступить в Лас-Вегасе за пять дней до турнира. В такой ситуации возрастает вероятность какого-нибудь шального пропущенного удара, от которого Нико просто-напросто не успеет восстановиться. Поставить на неполный бой можно по коэффициенту 1,55 в линии PARI.
Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы