Николай Веретенников – Нико Прайс, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вероятно, проигравший в этой схватке будет если не уволен из UFC, то попадет в очень турбулентную ситуацию. Прайс выступает в промоушене с далекого 2016 года. За это время в соперники американцу попадались почтенные Робби Лоулер, Дональд Серроне, Висенте Люке и другие легенды. Примечательно, что почти все его поединки не доходили до судейского решения – на его счету 82% досрочных побед и 78% ранних поражений.

Веретенников относительно недавно получил приглашение в UFC. За это время болельщики убедились, что представитель Казахстана обладает «тяжелым» ударом и умеет терпеливо ждать своего шанса. При этом Николай не обладает надежной защитой от прохода в ноги. Тем не менее, его соперник явно будет заточен на рубку в стойке.

Рискнем предположить, что этот поединок не продлится все три раунда. Прайс и вовсе согласился выступить в Лас-Вегасе за пять дней до турнира. В такой ситуации возрастает вероятность какого-нибудь шального пропущенного удара, от которого Нико просто-напросто не успеет восстановиться. Поставить на неполный бой можно по коэффициенту 1,55 в линии PARI.