Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: МГТС не переходит на оптику

МГТС планирует закупить медный телефонный кабель трех видов на общую сумму более 375 млн руб. Это следует из конкурсной документации оператора. Протяженность закупаемого кабеля чуть более 684 км. Оператор использует медный кабель для прокладки линий связи внутри домов и кварталов, говорит его представитель Татьяна Мартьянова. Сейчас компания параллельно эксплуатирует две сети: старую медную и новую оптоволоконную, отмечает она.