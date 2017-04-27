Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: ВТБ взял «Дом.ру» в залог

75% «Эр-телекома» заложены в банке ВТБ

Это ограничивает рост долга оператора и новые покупки активов
В залоге у банка ВТБ находится 75% плюс 1 акция в уставном капитале «Дом.ру»
В залоге у банка ВТБ находится 75% плюс 1 акция в уставном капитале «Дом.ру»
Евгений Разумный / Ведомости

В залоге у банка ВТБ находится 75% плюс 1 акция в уставном капитале «Эр-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру»), а также 55% уставного капитала его единственного акционера – кипрской ER-Telecom Holding Ltd. (ее основной конечный бенефициар – Андрей Кузяев), следует из отчетности оператора по МСФО за 2016 г. Это условие кредитного соглашения группы «Эр-телеком» с ВТБ с лимитом задолженности в 27 млрд руб. Процентная ставка кредитов и другие условия договора не раскрываются. Одно из условий договора с ВТБ – «соблюдение группой определенных финансовых показателей» и в 2015 и 2016 гг. они были соблюдены, говорится в отчетности.

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