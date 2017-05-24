«Яндекс» купит спутниковые снимки всего мира у Airbus и «Сканэкса»

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Глобус «Яндекса»

Снимки помогут глобально обновить спутниковый слой «Яндекс.Карт» и улучшать геосервисы компании Яндекс.Карты

«Яндекс» договорился с компаниями «Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space о покупке спутниковых снимков высокого разрешения, сообщили «Ведомостям» член совета директоров «Сканэкса» Сергей Недорослев и представитель «Яндекса». Речь идет о покупке спутникового покрытия более 180 млн кв. км – это снимки всего мира, уточнил руководитель управления геопродуктов «Яндекса» Андрей Стрелков.