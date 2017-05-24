Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Глобус «Яндекса»
«Яндекс» купит спутниковые снимки всего мира у Airbus и «Сканэкса»
Более точные снимки позволят ему улучшить геосервисы
- Павел Кантышев
- / Ведомости
Снимки помогут глобально обновить спутниковый слой «Яндекс.Карт» и улучшать геосервисы компании
Яндекс.Карты
«Яндекс» договорился с компаниями «Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space о покупке спутниковых снимков высокого разрешения, сообщили «Ведомостям» член совета директоров «Сканэкса» Сергей Недорослев и представитель «Яндекса». Речь идет о покупке спутникового покрытия более 180 млн кв. км – это снимки всего мира, уточнил руководитель управления геопродуктов «Яндекса» Андрей Стрелков.
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