Новый патентный спор Nokia и Apple вновь закончился миром

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Nokia и Apple опять помирились

В декабре 2016 г. Apple обвинила Nokia в «использовании тактики, свойственной патентным троллям». Apple также подала иск против Nokia в окружной суд Калифорнии С. Портер / Ведомости

Во вторник Nokia и Apple уладили свою патентную тяжбу, длящуюся с конца прошлого года. Apple согласилась выплатить финской компании сумму, размер которой не разглашается, и заключить новый договор о лицензировании. Стороны также договорились о продаже продуктов Nokia в розничной сети и интернет-магазинах Apple.