Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Nokia и Apple опять помирились
Новый патентный спор Nokia и Apple вновь закончился миром
Apple согласилась выплатить компенсацию и заключить новое соглашение
- Александр Силонов
- / Для Ведомостей
В декабре 2016 г. Apple обвинила Nokia в «использовании тактики, свойственной патентным троллям». Apple также подала иск против Nokia в окружной суд Калифорнии
С. Портер / Ведомости
Во вторник Nokia и Apple уладили свою патентную тяжбу, длящуюся с конца прошлого года. Apple согласилась выплатить финской компании сумму, размер которой не разглашается, и заключить новый договор о лицензировании. Стороны также договорились о продаже продуктов Nokia в розничной сети и интернет-магазинах Apple.
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