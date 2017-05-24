Персональные технологии
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Nokia и Apple опять помирились

Новый патентный спор Nokia и Apple вновь закончился миром

Apple согласилась выплатить компенсацию и заключить новое соглашение

Во вторник Nokia и Apple уладили свою патентную тяжбу, длящуюся с конца прошлого года. Apple согласилась выплатить финской компании сумму, размер которой не разглашается, и заключить новый договор о лицензировании. Стороны также договорились о продаже продуктов Nokia в розничной сети и интернет-магазинах Apple.

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