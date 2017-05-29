Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Уолтер Моссберг смотрит в будущее
Уолтер Моссберг, легенда IT-журналистики, уходит на пенсию
В своей последней еженедельной колонке он прогнозирует будущее IT-отрасли
- Олег Сальманов,
- Александр Силонов
- / Ведомости
Уолтер Моссберг (на фото слева) и Стив Джобс (справа)
Wikimedia
Думаю, это последняя тематическая колонка в моей карьере. Я писал такие статьи практически еженедельно с 1991 г., и за прошедшие годы мир сильно изменился. Уходя на пенсию, я хотел бы подумать об этих изменениях и о том, чего можно ожидать в мире IT в дальнейшем» – так начинает легендарный IT-журналист Уолтер Моссберг свою прощальную четверговую колонку в The Verge, озаглавленную «Исчезающий компьютер».
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