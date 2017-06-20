Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Блокчейн стал частью образования
Европейские университеты вводят курсы для обучения блокчейну
Специалисты по этой технологии сейчас крайне востребованны
- Мартин Арнольд
- / Financial Times
Поначалу крупные компании настороженно относились к этой технологии, но сейчас они видят в ней огромный потенциал для развития бизнеса
Imago / TASS
Специалисты в области блокчейна нужны в самых разных отраслях, и спрос на них сейчас намного превышает предложение. «Этот рынок сильно разогрет, большинство крупных компаний хотят иметь в своей команде специалистов в области блокчейна», – говорит Майкл Майнелли, руководитель учебных курсов по блокчейну для топ-менеджеров и член совета директоров консалтинговой фирмы Z/Yen.
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