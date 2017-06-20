ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Блокчейн стал частью образования

Европейские университеты вводят курсы для обучения блокчейну

Специалисты по этой технологии сейчас крайне востребованны

Специалисты в области блокчейна нужны в самых разных отраслях, и спрос на них сейчас намного превышает предложение. «Этот рынок сильно разогрет, большинство крупных компаний хотят иметь в своей команде специалистов в области блокчейна», – говорит Майкл Майнелли, руководитель учебных курсов по блокчейну для топ-менеджеров и член совета директоров консалтинговой фирмы Z/Yen.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике