Европейские университеты вводят курсы для обучения блокчейну

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Блокчейн стал частью образования

Поначалу крупные компании настороженно относились к этой технологии, но сейчас они видят в ней огромный потенциал для развития бизнеса Imago / TASS

Специалисты в области блокчейна нужны в самых разных отраслях, и спрос на них сейчас намного превышает предложение. «Этот рынок сильно разогрет, большинство крупных компаний хотят иметь в своей команде специалистов в области блокчейна», – говорит Майкл Майнелли, руководитель учебных курсов по блокчейну для топ-менеджеров и член совета директоров консалтинговой фирмы Z/Yen.