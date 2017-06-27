ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Романенко попрощался с iTech

Сооснователь сервиса Qiwi Андрей Романенко продал долю iTech Capital

Он намерен сосредоточиться на развитии нового проекта – системы автоматизации бизнеса «Эвотор»

В июне сооснователь платежного сервиса Qiwi Андрей Романенко вышел из капитала венчурного фонда iTech Capital, сообщил «Ведомостям» собеседник, знакомый с менеджерами фонда, и подтвердили сам Романенко, а также партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Свою долю Романенко продал новому инвестору, говорит Соловьев. Его имя партнеры не раскрывают. Романенко заверил, что сделка принесла ему прибыль, но ее размер (равно как и сумму инвестиций в фонд) он не раскрывает. Близкий к фонду источник знает, что Романенко получил за свою долю около $10 млн.

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