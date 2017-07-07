Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: «Ростелеком» останется на линии Сбербанка

Сбербанк откроет «Ростелекому» кредитную линию на 50 млрд рублей

Это самая крупная линия за последнее время

«Ростелеком» хочет открыть пятилетнюю кредитную линию в Сбербанке на 50 млрд руб., следует из материалов на сайте закупок оператора. Деньги нужны на текущую деятельность и рефинансирование долгов, объясняет представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Оператор может потратить их на инвестиции, но конкретного проекта, под который открывается линия, сейчас нет, уточняет он. «Ростелеком» не планирует сразу использовать все деньги и будет выбирать кредит по мере необходимости, подчеркивает Поляков.

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