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Сбербанк откроет «Ростелекому» кредитную линию на 50 млрд рублей М. Стулов / Ведомости

«Ростелеком» хочет открыть пятилетнюю кредитную линию в Сбербанке на 50 млрд руб., следует из материалов на сайте закупок оператора. Деньги нужны на текущую деятельность и рефинансирование долгов, объясняет представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Оператор может потратить их на инвестиции, но конкретного проекта, под который открывается линия, сейчас нет, уточняет он. «Ростелеком» не планирует сразу использовать все деньги и будет выбирать кредит по мере необходимости, подчеркивает Поляков.