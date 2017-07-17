«Открытию» не удалось увеличить долю в Qiwi

Д. Абрамов / Ведомости

«Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Limited не смогли увеличить пакет акций в платежной системе Qiwi. Это следует из сообщения «Открытия». Покупателям не удалось собрать минимального количества заявок на покупку акций и американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, говорится в нем.

В 21.00 мск акции Qiwi на NASDAQ подешевели почти на 9,8%.

Структуры «Открытия» планировали собрать до 24,8 млн акций Qiwi класса B (дает право одного голоса против 10 у акций класса А), заплатив $28 за акцию. Минимум, которые они хотели выкупить, — 20,3 млн акций, следует из сообшения. Но на момент окончания оферты (полночь 14 июля 2017 г.) удалось собрать заявки на продажу только чуть менее 0,86 млн акций класса B и 11,7 млн ADS.

В годовом отчете Qiwi сказано, что на 17 марта 2017 г. ее капитал был разделен на 15,52 млн акций класса A (10 голосов каждая) и 45,08 млн – класса B (один голос). Таким образом, «Открытие» собиралось купить от 20,3 до 24,8 млн акций Qiwi за $568–694,2 млн. На начало июня 2017 г. «Открытие холдинг», Otkritie Investments Cyprus и их аффилированные лица владели около 8,85% акций класса B; если бы оферта была исполнена целиком, их доля в бумагах класса B достигла бы 63,85%, а доля в голосах — 14,4%.

Интерес к Qiwi остался, отмечает предправления «Открытие холдинг» Алексей Карахан. Количество акций Qiwi, которые инвесторы предъявили к выкупу, оказалось меньше нижней границы, установленной офертой, — это означает, что выкуп бумаг не осуществляется и доля «Открытия» в Qiwi остается неизменной, объясняет он. В то же время «Открытие» высоко оценивает перспективы дальнейшего развития этой компании и потенциал стратегического сотрудничества с Qiwi, говорит представитель «Открытия». Планируется развивать взаимодействие с Qiwi в части развития финтехсервисов, говорит он.

Ранее в своих материалах Qiwi сообщала, что ни она, ни ее менеджмент не собираются участвовать в оферте и продавать акциии. Об этом «Ведомостям», в частности, говорил исполнительный директор и контролирующий акционер Qiwi Сергей Солонин. Его Saldivar Investments Limited владеет 76,5% акций Qiwi класса А, или 59,43% голосов, говорится в отчете компании.

Несмотря на то что «Открытие» прекратило тендер на покупку акций Qiwi, JP Morgan видит возможность для синергии профильного бизнеса Qiwi и «Открытия», говорится в отчете инвестиционного банка.