Невыход «Советского спорта» не связан со сбоем в типографии Е. Разумный / Ведомости

Тираж газеты «Советский спорт» не вышел в среду из-за технического сбоя в самой редакции — типография к сбою не имеет отношения, рассказала «Ведомостям» директор по продажам типографии «Экстра М» Ирина Борисова. «В ночь с 18 на 19 июля в работе "Экстра М" технического сбоя не зафиксировано. Все издания отпечатаны по графику и отгружены в распространение в контрольные сроки. Газета "Советский спорт" не предоставила файлы для возможности печати издания. По какой причине, типография информацией не располагает», - сказала она. В типографии также печатаются «Ведомости», «Российская газета», «Московский комсомолец» и другие издания.

Генеральный директор «Ура медиа» (владеет издательством «Советский спорт») Федор Щербаков подтвердил «Ведомостям», что сбой произошел в компьютерах системы и вечером во вторник сотрудники газеты не смогли отправить файл для печати. «Сейчас компьютерный сбой устраняется», - сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко написал, что тираж не вышел из-за сбоя в типографии. Эта информация была дана некорректно, сказал «Ведомостям» Щербаков.

«Советский спорт» – старейшее российское издание о спорте, его первый номер вышел в 1924 г. Аудитория газеты в России, по данным Mediascope, с сентября 2016 г. по февраль 2017 г. составляла 298 000 человек. Интернет-сайт проекта входит в топ-5 самых популярных спортивных ресурсов рунета. Выручка «Редакции газеты «Советский спорт» в 2015 г. выросла более чем втрое – до 125,9 млн руб., чистая прибыль – в семь раз до 306 000 руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу» (данных за 2016 г. нет). С февраля 2016 г. эта компания владеет газетой «Советский спорт», а также ее сайтом и журналом «Советский спорт футбол», которые она приобрела у ИД «Комсомольская правда».