Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Вексельберг продает связь
Виктор Вексельберг может уйти из связи
Принадлежащая бизнесмену «Акадо» покидает регионы, не исключена и продажа бизнеса в Москве
- Валерий Кодачигов
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«Акадо» – третий по числу абонентов оператор проводного интернета в Москве после МГТС и «Ростелекома»
Евгений Разумный / Ведомости
«Акадо» хочет продать региональные активы, рассказал «Ведомостям» член совета директоров оператора и представитель его акционера – «Реновы» Вексельберга Андрей Шторх. Переговоры с потенциальными претендентами уже «в достаточно продвинутой стадии», добавил он. Желание уйти из регионов Шторх объясняет обновленной стратегией «Акадо». Она предусматривает «максимальную сфокусированность на развитии бизнеса на ключевом для нас рынке – в Москве».
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