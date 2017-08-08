Персональные технологии
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Новые часы не спасут Fitbit

Производитель умных браслетов и часов Fitbit намерен выпустить новое устройство

Это вряд ли спасет теряющую долю рынка компанию из-за дороговизны девайса

Финансовые показатели производителя умных браслетов и часов Fitbit во II квартале 2017 г. улучшились, но цена акций компании по-прежнему низкая – чуть больше 10% от наивысшего уровня 2015 г. Всего, говорится в сообщении Fitbit, компания продала за квартал 3,4 млн устройств и заработала $353 млн. Это на 66% меньше, чем в аналогичном квартале 2016 г. Но аналитики ожидали, что выручка будет еще меньше – на уровне $341,6 млн (данные Reuters).

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