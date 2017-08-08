Производитель умных браслетов и часов Fitbit намерен выпустить новое устройство

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Fitbit пытается исправить ситуацию, выпустив новое устройство – часы с множеством функций Fitbit

Финансовые показатели производителя умных браслетов и часов Fitbit во II квартале 2017 г. улучшились, но цена акций компании по-прежнему низкая – чуть больше 10% от наивысшего уровня 2015 г. Всего, говорится в сообщении Fitbit, компания продала за квартал 3,4 млн устройств и заработала $353 млн. Это на 66% меньше, чем в аналогичном квартале 2016 г. Но аналитики ожидали, что выручка будет еще меньше – на уровне $341,6 млн (данные Reuters).