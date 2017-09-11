Компании, привлекающие средства при помощи ICO, не спешат конвертировать криптовалюту в обычные деньги

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Компании осторожно говорят, сколько криптовалюты им удается перевести в обычные деньги, поскольку опасаются пристального внимания финансовых регуляторов, объясняет человек, знакомый с руководством одного из стартапов Jim Urquhart / REUTERS

Превратить криптовалютные инвестиции в обычную валюту очень сложно, если речь идет о суммах больше $10 млн, рассказал «Ведомостям» сооснователь инвестиционной компании Exante Анатолий Князев. С ним соглашается основатель блокчейн-платформы для привлечения инвестиций Blackmoon Crypto и бывший вице-президент «В контакте» Илья Перекопский: он объясняет, что подобные сделки невозможно проводить без значительного снижения цены из-за того, что бирж пока много и объемы проводимых на них сделок небольшие. Кроме того, большие суммы привлекают внимание налоговых органов и в США, и в России, говорит Перекопский. Многие компании не конвертируют криптовалюту в обычную, а оставляют внутри компании, говорят эксперты.

Например, стартап BankEx.com старается не конвертировать в обычную валюту средства, собранные в ходе пре-ICO (предварительной продажи токенов): за участие в конференциях или за услуги юристов можно платить и цифровыми деньгами, говорит основатель этой компании Игорь Хмель.

Самый крупный Стартап Waves (платформа для выпуска токенов и проведения краудфандинга в криптовалюте) в прошлом году привлек сумму, эквивалентную $16 млн. Это лучший результат за 2016 г. Представитель Waves отказался отвечать на вопрос, какую часть привлеченных инвестиций компания обменяла на обычную валюту.

ICO – это особый вид сбора денег компанией с использованием криптовалют, который одновременно напоминает IPO (первичное размещение на бирже) и систему краудфандинга. В обмен на биткойны или Ethereum вкладчики получают от компании токены – другую криптовалюту, которую в будущем можно будет обменивать на ее продукты. Во II квартале 2017 г. вложения в ICO резко выросли: стартапам удалось привлечь $797 млн в криптовалюте, тогда как в предыдущем, I, квартале инвестиции составили только $36 млн, сообщал ресурс Coindesk.

Компании осторожно говорят, сколько криптовалюты им удается перевести в обычные деньги, поскольку опасаются пристального внимания финансовых регуляторов, объясняет человек, знакомый с руководством одного из стартапов, привлекавших инвестиции в криптовалюте. Но привлеченные средства можно считать ликвидными, потому что практически за все можно заплатить криптовалютой, подчеркивает он. Крупнейшие ICO не могут продать основную часть привлеченной криптовалюты из-за того, что нет юридически прозрачного способа это сделать, добавляет Князев. Это действительно большая проблема для рынка ICO. Но если есть необходимость превратить привлеченные средства в обычную валюту, то можно обменять биткойны или Ethereum на доллары на криптовалютной бирже (например, на Kraken в США), вывести их на американский банковский счет, а оттуда перевести на российский, объясняет Хмель. В России законного способа конвертировать криптовалютные инвестиции нет, заключает он.