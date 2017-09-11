Новый iPhone может стать не восьмым, а десятым

Генеральный директор Apple Тим Кук Richard Drew / AP

Новый смартфон Apple, презентация которого состоится 12 сентября, будет называться вовсе не iPhone 8, как предполагали СМИ и участники рынка, а iPhone X. Об этом сообщает портал 9to5mac.com. Такие выводы позволило сделать изучение обновленной операционной системы iOS. Изучение прошивки также показало, что два других смартфона, которые Apple может представить завтра, будут называться iPhone 8 и iPhone Plus. Они будут, по сути, улучшенной версией iPhone 7, тогда как iPhone Х (в этом году исполняется 10 лет с момента появления на рынке первого iPhone) будет по-настоящему концептуальной новинкой, утверждает 9to5mac.

Считается, что iPhone X получит более широкий по сравнению с предшественниками дисплей (диагональ — 5,8 дюймов), у него не будет кнопки Home и функции идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID. Ее заменит функция распознавания лиц. О том, что кнопки у нового iPhone не будет, в частности, свидетельствуют завезенные в России муляжи устройства, с которыми ознакомились «Ведомости».

IPhone X может оказаться не только самым большим, но и самым дорогим iPhone за всю его 10-летнюю историю. В США аппарат с памятью 64, 256 и 512 Гб может стоить $999, $1099 и $1199, сообщил на прошлой неделе британский ресурс The Inquire. Такие же данные об американских ценах у компании - партнера нескольких производителей электроники.

Сколько iPhone X будет стоить в России и когда он появятся в продаже, опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров сказать затруднились. Россия традиционно во второй волне стран, в которых начинаются продажи новых iPhone, говорил ранее сотрудник одной из розничных сетей. Продажи iPhone 7 в 2016 г. начались в России 23 сентября, чуть больше чем через две недели после мировой премьеры, для предшественника iPhone 6s задержка составила чуть менее месяца, напомнил он.

Старт продаж iPhone 8 может сопровождаться дефицитом или задержками в поставках, сообщала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Это связано со сбоем в поставке деталей, утверждает издание: производственный график, по его данным, сбился примерно на месяц.

В этом году новый аппарат в России можно будет заказать почти сразу после презентации, сообщает Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь, в частности, на представителей «Эльдорадо».

Цены на iPhone в России, как правило, на 40% выше, чем в США, рассказывал «Ведомостям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По расчетам, которые он приводил ранее, в России iPhone с памятью 64 Гб мог бы стоить чуть менее 80 000 руб., с 256 Гб – 87 770 руб., с 512 Гб – примерно 95 700 руб. Цены, которые ритейлеры обсуждают сейчас, – 84 000, 94 000 и 104 000 руб., правда, к моменту старта продаж в России они еще могут снизиться, рассказывал в конце прошлой недели «Ведомостям» сотрудник одного из партнеров Apple. По данным Hi-Tech Mail.ru, самый дешевый флагманский iPhone (c памятью 128 Гб, а не 64 Гб) будет стоить 88 990 руб., 256 Гб — 98 990 руб., 512 Гб — 109 990 руб.