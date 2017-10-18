Смартфоны Motorola пока с трудом продаются в России

Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Россияне забыли про Motorola

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Lenovo выкупила компанию Motorola Mobility у Google в 2014 г. за $2,91 млрд С. Портер / Ведомости

В августе 2017 г. китайская Lenovo продала в России около 10 000 смартфонов под возрожденным брендом Motorola. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Эту цифру подтверждает и сотрудник одного из ритейлеров. Всего в августе в России было продано около 2,66 млн смартфонов, следует из отчета, с которым ознакомились «Ведомости». То есть Motorola заняла менее 0,4% российского рынка. Доля Lenovo в целом снизилась за год более чем в 2 раза – до 3,1%.

По данным Gartner, в 2006 г. мировые продажи Motorola составили 209,3 млн телефонов, а доля рынка – 21,1%. Это самый лучший год в истории компании, но она все равно уступила Nokia (344,9 млн шт.). В России в I квартале 2004 г. Motorola стала самым продаваемым телефоном (1,3 млн шт.).