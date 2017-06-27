Motorola возвращается в Россию

Обновленная линейка Motorola может вызвать у российских покупателей определенный интерес Mike Fuentes / Bloomberg

Lenovo представила в России пять аппаратов под новым брендом Motorola. Подразделение Motorola Mobility китайская компания выкупила у Google за $2,91 млрд еще в 2014 г.

Бюджетные аппараты появятся в продаже первыми - до конца июня 2017 г., отмечает представитель Lenovo. Модели среднего ценового сегмента можно будет купить в Москве в июле. А в августе Lenovo начнет продавать модель премиум-класса M, следует из материалов компании. В отличие от традиционных смартфонов, аппараты Z-серии можно будет тюнинговать с помощью дополнительных модулей Moto Mods: например, к смартфону можно будет добавить проектор для просмотра видео на широком экране, оснастить его зум-объективом и т. п., обещает Lenovo. Вендор стремится стать одним из трех ведущих мировых производителей смартфонов, в том числе на российском рынке, говорится в его сообщении.

В начале 2017 г. руководитель мобильного подразделения Lenovo в Восточной Европе Алексей Клочков рассказывал «Ведомостям», что Lenovo планирует продавать все свои смартфоны под брендом Lenovo moto, а остальные, в том числе Motorolа, упразднить. Вопрос о выборе бренда решался до последнего времени - в итоге все-таки решили остановиться на Motorola, утверждает источник, близкий к компании. Причины он назвать затруднился.

Старой Motorola уже нет, но покупатели очень хорошо помнят этот бренд, по сути, это легенда телефонного рынка, отмечает президент брендингового агентства Mildberry Олег Бериев. Lenovo возрождает эту легенду - это часто встречающийся на рынке прием, отмечает он. Возрождение бренда Motorola Бериев объясняет, в том числе, попытками поиска идентичности, свойственного большинству китайских компаний, работающих на международном рынке. Это попытка размыть китайские корни и спозиционировать Lenovo на рынке смартфонов как международную компанию, рассуждает он.

В середине прошлого десятилетия Motorola выпустила из самых популярных телефонных брендов в мире (см. врез), вспоминает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Использование этого бренда - хороший шанс для Lenovo, считает Муртазин. Но все будет зависеть от того, как Lenovo выстроит отношения с розничными сетями, как будет строиться маркетинговая и рекламная стратегия, отмечает он. Если все пойдет успешно, по расчетам Муртазина, до конца 2017 г. Motorola сможет занять до 5% российского рынка смартфонов в штуках.

В конце 2017 г. о перезапуске бренда Nokia объявила финская HMD Global — ей принадлежат права на использование этого бренда для мобильных устройств. Продажи ремейка кнопочного аппарата Nokia 3310 начались в России в мае 2017 г., а в июне на рынке появились смартфоны обновленного бренда. В первой партии Nokia 3310, поступившей в Россию, было около 10 000 телефонов, утверждает источник, близкий к компании – партнеру HMD.

Пока Lenovo далеко до первой тройки производителей смартфонов в России. Из материалов компании - партнера нескольких ритейлеров (ранее их достоверность подтвердили несколько участников рынка) следует, что доля Lenovo на российском рынке в натуральном выражении снижается. В мае 2016 г. она составляла 9,5% (3-е место по продажам смартфонов в России), то спустя год она достигала всего 4.1% (6-е место). «Евросеть» продает много Lenovo и надеется на хорошие перспективы бренда Motorola, передал «Ведомостям» директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков.

Обновленная линейка Motorola может вызвать у российских покупателей определенный интерес, однако в ближайший год не стоит ожидать, что бренд войдет в десятку наиболее популярных брендов смартфонов в России, считает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Сейчас Motorola — один из многих присутствующих в России B-брендов, отмечает он. Для успешных продаж обновленной линейки необходимо сочетание нескольких факторов: присутствие устройств в крупнейших розничных сетях, более существенные вложения в маркетинг и продвижение гаджетов, а также более широкий модельный ряд устройств, говорит Тихонов.

Модели Moto дополняются модулями, которые превращают смартфон в игровой или музыкальный девайс, такой экосистемный подход может привлечь новую аудиторию, считает представитель «М.видео» Валерия Андреева.