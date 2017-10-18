МГТС будет раздавать абонентам дорогие телевизоры

МГТС готова приобрести столько 4К-телевизоров, сколько потребуется М. Стулов / Ведомости

МГТС закупает для своих абонентов телевизоры сверхвысокой четкости (4К — разрешение изображения вдвое превышает HDTV), следует из конкурсной документации оператора.

В пробной партии будет по 50 телевизоров с диагональю экрана 40 дюймов и столько же — 49 дюймов. Оператор готов заплатить за каждый до 30 000 руб. и до 40 000 руб. в зависимости от диагонали экрана, следует из документов (стартовая цена закупки - 3,5 млн руб.). Эти цены примерно соответствуют тому, что продавцы на «Яндекс.Маркете» просят за простейшие модели таких ТВ.

Итоги конкурса оператор планирует подвести в конце ноября 2017 г., а победитель — поставить их МГТС в начале декабря.

Гаджет за рубль

МГТС готова приобрести столько 4К-телевизоров, сколько потребуется, говорит директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский. Сейчас МГТС оценивает потенциальный спрос и аудиторию, речь может идти о 60 000-70 000 пользователях, передал он «Ведомостям». Он утверждает, что схема с бюджетной арендой дорогостоящего оборудования в России используется впервые, хотя популярна в Америке и Европе. По словам Кулаковского, МГТС намерена сдавать в аренду телевизоры известных брендов по суперльготной цене. Первую партию планируется реализовать до новогодних праздников. Цену Кулаковский не назвал, отметив, что условия будут схожи с теми, на которых МГТС уже предоставляет «смартфон за 1 руб.».

С конца 2016 г. МГТС предлагает своим абонентам смартфоны Samsung за символический 1 руб. в месяц (в рознице аппарат Galaxy J2 Prime стоит около 8000 руб.). Чтобы получить аппарат, необходимо пользоваться пакетом услуг МГТС, включающим мобильную связь, проводной интернет и платное ТВ стоимостью 950 руб. в месяц. По данным МГТС, к началу августа 2017 г. смартфоны были выданы 15 000 абонентам.

По данным Telecom Daily, на конец III квартала 2017 г. в Москве насчитывалось чуть более 5,7 млн подписчиков платного ТВ - 8% этих подписчиков обслуживала МГТС (3-е место по количеству пользователей этой услуги после «Ростелекома» и «Акадо»). По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, за год база подписчиков платного ТВ МГТС выросла примерно на 25%, тогда как весь московский рынок по этому показателю - менее чем на 3%.

Шаг отчаяния?

Несмотря на хорошие темпы роста, связанные, в частности, с агрессивной маркетинговой политикой, МГТС, видимо, недостаточно третьего места, к тому же рост может скоро закончиться, считает Кусков. Московский рынок перегрет и подключений к платному ТВ в столице сейчас едва ли не больше, чем квартир, утверждает он. В такой ситуации необходимы нетривиальные маркетинговые ходы, но раздача телевизоров вряд ли сможет заметно повлиять на ситуацию на перенасыщенном рынке, отмечает Кусков.

Предоставление абонентам в пользование дорогих телевизоров - сильный, если не сказать отчаянный маркетинговый ход, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его мнению, это значит, что другие инструменты для привлечения абонентов, например повышение скорости доступа, предоставление интересных и нестандартных дополнительных услуг, закончились. Определенная часть абонентов, конечно, воспользуется таким предложением, но большинство телезрителей, приобретающих дорогие телевизоры, покупают их исходя из собственных предпочтений, а не ориентируясь на унифицированный операторский продукт, отмечает Мирзабеков.