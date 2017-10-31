К концу года в России будет более 96 000 точек публичного WiFi-доступа
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В 2017 г. количество точек публичного WiFi-доступа в России вырастет на 13% - их станет 96 200. Это следует из отчета «ТМТ консалтинга». В 2016 г. прирост их количества составил 7,5%, говорится в материалах компании. «ТМТ консалтинг» учитывает точки доступа, которые планируется построить в ходе уже запущенных проектов, по которым подписаны контракты с исполнителями, объясняет гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
По расчетам аналитика «ТМТ консалтинг» Ирины Якименко, быстрее всего растет количество точек доступа на транспорте: в 2017 г. оно увеличится на 18% до 24 000. Такую динамику она связывает с проектами «Максимателекома» и «Мегафона». «Максимателеком» в этом году начала покрывать WiFi вагоны петербургского метро, а «Мегафон» завершил оснащение точками WiFi-доступа московского наземного транспорта.
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