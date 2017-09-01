Москва потратит почти 700 млн рублей на бесплатный WiFi

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Первую очередь сети в 2016 г. построила «Энфорта» Ярослав Чингаев для Ведомостей

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) объявил конкурсы со стартовой ценой 333 млн и 348,5 млн руб. на строительство и обслуживание WiFi-сетей в публичных местах. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

По итогам конкурсов, которые планируется провести 25 сентября 2017 г., с победителями планируется заключить двухлетний контракт. Конкурс с большей стартовой ценой предусматривает организацию 900 хотспотов в московских домах культуры, подведомственных городскому департаменту культуры, а также предоставление их работникам услуг проводной связи, рассказывает советник руководителя ДИТ по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров. Конкурс на 333 млн предусматривает установку 2000 точек WiFi-доступа на московских улицах в пределах Садового кольца.

Уличную сеть WiFi Москва строит к ЧМ-2018 г. — она, в частности, должна скомпенсировать часть нагрузки, которая ляжет на сотовые сети. Об этом ранее говорили представители мэрии. При этом до и после чемпионата сеть будет доступна москвичам — не секрет, что в центре Москвы есть немало мест, где плохо работает мобильный интернет или его нет вовсе, говорит Белозеров. WiFi также нужен городским службам, ГИБДД, структурам, отвечающим за оплату парковок и штрафы за парковку, отмечает Белозеров. При определении места парковки машины важно точно определить ее местоположение — при позиционировании с помощью сотовой связи погрешность может достигать нескольких десятков метро, а на WiFi-сети, которую планируется уплотнить, она снизится на порядок, приводит он пример.