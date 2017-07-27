Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Интернет для глубинки

«Ростелеком» станет оператором бесплатного WiFi в селах

Потенциальная аудитория – 7 млн человек, но монетизировать сеть вряд ли получится

С 1 августа «Ростелеком» отменит плату за интернет-трафик в точках WiFi-доступа, которые оператор по программе устранения цифрового неравенства (УЦН) устанавливает в отдаленных селах. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». Премьер инициативу поддержал.

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