Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Интернет для глубинки
«Ростелеком» станет оператором бесплатного WiFi в селах
Потенциальная аудитория – 7 млн человек, но монетизировать сеть вряд ли получится
- Кирилл Седов
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К концу проекта аудитория бесплатного WiFi «Ростелекома» может насчитывать от 3,5 млн до 7 млн человек
Сергей Бобылев / ТАСС
С 1 августа «Ростелеком» отменит плату за интернет-трафик в точках WiFi-доступа, которые оператор по программе устранения цифрового неравенства (УЦН) устанавливает в отдаленных селах. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». Премьер инициативу поддержал.
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