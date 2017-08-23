Бесплатный WiFi позволили отключать в наземном транспорте

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Возможность управлять подключением к WiFi повышает удобство пользования услугами «Максимателекома», считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков Е. Ширинкина / Ведомости

Оператор бесплатного WiFi «Максимателеком» выпустил обновление приложения MT Cabinet, позволяющее пользователям отключать доступ в наземном общественном транспорте и в электричках. Это следует из сообщения компании. Отключение доступа в метро обновление не предусматривает.

Очевидно, что профили пользования WiFi различаются, и на поверхности доступ нужен не всем — теперь пользователи сами могут устанавливать приоритеты в зависимости от маршрута, говорит представитель «Максимателеком» Илья Грабовский. Что касается метро, то пока запроса на регулирование доступа там нет, утверждает он.

Единую WiFi-зону для пассажиров метрополитена и наземного общественного транспорта Москвы c единым идентификатором (SSID) «Максимателеком» и «дочка» «Мегафона» NetByNet создали осенью 2016 г. После этого некоторые пользователи соцсетей начали жаловаться на связанные с этим неудобства. Единожды запомнив MT_FREE, смартфон пользователя может подключаться ко всем ее точкам доступа, например установленным в проезжающих мимо автобусах и троллейбусах. Что, в свою очередь, переключает мобильный доступ в интернет на WiFi. «...телефон постоянно цепляется за все, что движется. Едешь в машине – навигатор перестал работать, музыка встала. Оказывается, телефон зацепился за троллейбус, авторизации нет, интернета нет. Лезешь удалять сеть или дергать WiFi», – описывал суть проблемы один из пользователей. При этом браузер смартфона автоматически перенаправляется на страницу авторизации WiFi «Максимателекома».