Менее 10% пользователей платят за интернет в транспорте Москвы

MT_Free – крупнейший в России проект по числу пользователей, отказавшихся от рекламы за дополнительную плату Е. Разумный / Ведомости

«Максимателеком» ввела тариф, позволяющий пользователям ее бесплатного WiFi на московском общественном транспорте отказаться от просмотра рекламы и переходить из одного сегмента ее cети MT_Free в другой без авторизации. Это следует из сообщения оператора. Подключение услуги на месяц (без учета промопериода) стоит 277 руб., на три месяца - 777 руб., на полгода - 1377 руб., на год - 1977 руб. До сих пор пользователи должны были отдельно платить за эту опцию в московском метро (129 руб. в месяц) и на наземном транспорте (100 руб. в месяц), рассказывает представитель оператора Илья Грабовский. Тариф доступен пользователям приложения «Максимателекома» МT_Cabinet.

По словам Грабовского, ежедневно к сети «Максимателекома» подключается до 1,5 млн уникальных пользователей. При этом на платное отключение рекламы подписано 140 000 абонентов, то есть чуть более 9% дневной аудитории, отмечает он. На практике те, кто не смотрит рекламу, составляют около 7% аудитории сети, утверждает он. Комфортный показатель для оператора - 10-15%, в противном случае размывается бизнес-модель оператора, окупающего бесплатный WiFi за счет показа рекламы, говорит Грабовский. Отчасти этим объясняется повышение «Максимателекомом» тарифов на отключение рекламы в 2016 г.: тогда плата за эту опцию выросла примерно на 30 руб. в месяц, напоминает он.

Бесплатный WiFi в поездах московского метро «Максимателеком» запустила в 2013 г. Сейчас сеть MT_Free работает в поездах «Аэроэкспресса», электричках на Московском центральном кольце, на наземном общественном транспорте (на инфраструктуре «дочки» «Мегафона» NetByNet). «Максимателеком» также работает в 10 российских аэропортах, включая Новосибирск, Иркутск, Казань и др. В мае 2017 г. «Максимателеком» запустил бесплатный WiFi на одной из линий метро Петербурга. Планируется, что все линии будут покрыты бесплатным WiFi к концу года.

Планируется также, что бесплатный WiFi появится в подмосковных электричках, недавно говорил «Ведомостям» представитель «Максимателекома». В 2017 г. «Максимателеком» планирует ввести федеральный тариф на отключение рекламы и авторизации в сетях MT_Free по всей России.

Также представители компании ранее говорили о намерениях предоставлять услуги в метро Нью-Йорка. Среди планов зарубежной экспансии «Максимателекома» – оказание услуг в метро Будапешта, а также совместные проекты с транспортными операторами стран Персидского залива, рассказал «Ведомостям» в мае 2017 г. совладелец «Максимателекома» Сергей Асланян.

По данным «ТМТ консалтинга», на конец 2016 г. «Максимателеком» обслуживал примерно 10% публичных точек доступа WiFi в России. Всего в России их было около 85 000. На «Максимателеком» приходилось примерно 52% выручки этого сегмента (всего около 1,8 млрд руб.), посчитала ранее аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко.

Сколько «Максимателеком» зарабатывает на отписке от рекламы, Грабовский не говорит. Не раскрывает «Максимателеком» и других финансовых показателей. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка компании составила чуть более 1,47 млрд руб. при чистом убытке в 331,5 млн руб. Представитель «Максимателекома» ранее называл эти цифры неверными.

Очевидно, MT_Free - крупнейший в России проект по числу пользователей, отказавшихся от рекламы за дополнительную плату, считает Грабовский. Вполне возможно, что об аналогичных по масштабам российских проектах, которые предлагают отписаться от рекламы за плату, неизвестно, согласна Якименко.

Гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков считает, что 9% пользователей, заплативших за отказ от рекламы, - хороший показатель для оператора. Конечно, бизнес-модель «Максимателекома» работает, уверен он. С этим согласен гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Он сомневается, что доля тех, кто платит за отказ от рекламы, заметно увеличится. В целом, «Максимателеком» - первый российский оператор, которому удалось организовать крупный бизнес-проект на основе WiFi по рекламной модели, а затем убедить часть абонентов платить за сервис: пользователи приучены к тому, что беспроводной доступ бесплатен, а операторы - к тому, что предлагать его нужно корпоративным заказчикам (кафе, гостиницам и т. п.), отмечает он.