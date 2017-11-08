«В контакте» будет проигрывать песни «Кино» легально

Правообладатели не раз пытались засудить «В контакте» за пиратство, многие из них называли соцсеть крупнейшим источником нелицензионного контента в России Ярослав Чингаев для Ведомостей

Компания United Media Agency (UMA), которая заключает лицензионные договоры от имени Mail.ru Group) и музыкальный лейбл Moroz Records подписали лицензионное соглашение, рассказал «Ведомостям» представитель социальной сети. Согласно условиям соглашения, «В контакте» теперь сможет на легальных основаниях предоствалять для прослушивания песни группы «Кино» и Виктора Цоя, сказал он.

Права на песни Виктора Цоя – принадлежат компании ООО «Музыкальное право» (работает под брендом Moroz Records). Компания несколько раз подавала иски к социальной сети «В контакте» с требованием компенсировать материальный ущерб за нелегальное распространение песен музыканта. В феврале компания подала иск в Мосгорсуд с требованием компенсировать компании окоо 2 млн руб., также у компании зарегистрирован иск в Арбитражном суде города Москвы, в котором компания потребовала компенсировать уже 3 млн руб.

В Мосгорсуде в феврале 2017 г. «Музыкальное право» выдвинуло в иске два требования: заблокировать страницы «В контакте», где размещены песни, права на которые ему принадлежат, а также возместить ущерб на 1,95 млн руб. (по 75 000 руб. за каждую песню). В июне суд отказал «Музыкальному праву» по обоим пунктам. В феврале компания также требовала наложить на «В контакте» предварительные обеспечительные меры, т. е. заблокировать спорный контент в соцсети на две недели – до подачи иска по существу. Суд согласился на это, но фактической блокировки не произошло. Представитель Роскомнадзора заявлял, что страницы не были внесены в реестр блокировок, поскольку спорные песни из «В контакте» были удалены, хотя корреспондент «Ведомостей» убедился, что некоторые из них были по-прежнему доступны.

Правообладатели не раз пытались засудить «В контакте» за пиратство, многие из них называли соцсеть крупнейшим источником нелицензионного контента в России. Самыми знаковыми для «В контакте» были суды с тремя музыкальными мейджорами – Sony Music, Universal Music и Warner Music. Они пытались добиться признания «В контакте» пособником пиратов и отсудить у нее $50 млн компенсации. Но суд тогда встал на сторону соцсети и признал ее добросовестным посредником.

Сама же социальная сеть «В контакте» с недавнего времени работает над легализацией музыкального сервиса. Компания Mail.Ru, которой принадледит «В контакте» и «Одноклассники» отдала право заключать лицензионные договора UMA. В октябре социальная сеть ограничила возможности прослушивания музыки в фоновом режиме до часа в день, в начале ноября соцсеть сократила этот промежуток времени до 30 минут в день. Чтобы прослушивать музыку дольше, пользователи могут оформить подписку стоимостью в 149 руб. в месяц, говорил представитель социальной сети.

Представитель социальной сети «Одноклассники», сказал «Ведомостям», что эта социальная сеть, по условиям договора UMA, также добавила полную дискографию Виктора Цоя и группы «Кино».