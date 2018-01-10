«Ростелеком» укрепляется в сегменте корпоративной связи

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« Ростелеком » готовится купить оператора связи «Авантел»

Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростелеком» готовится купить оператора связи «Авантел», обслуживающего корпоративных клиентов. Это следует из материалов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая в конце декабря прошлого года разрешила «Башинформсвязи» («дочка» «Ростелекома») купить 100% оператора.

По собственным данным, «Авантел» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и еще восьми российских городах. Среди 11 000 клиентов, о которых говорится на сайте компании, - Бинбанк, банк «Открытие», сеть аптек «36,6», Mail.ru Group и др. По данным базы СПАРК, в 2016 г. выручка «Авантела» составила 1,22 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, компанией владеют Данил Слободской, Олег Маслов и Валентин Мерзликин.

Подобные «Авантелу» компании «Ростелеком» оценивает в 1,5-1,7 годовой выручки, рассказывает топ-менеджер одного из операторов бизнес-связи. Без учета долга компания может оцениваться в две годовых выручки, рассуждает бывший топ-менеджер оператора-конкурента. С такой оценкой согласен гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков: по его мнению, без учета долга «Авантел» может стоить около 2,5 млрд руб.

Основной актив компании - лицензии на работу в регионах России, сети связи и подключенные к ним корпоративные клиенты, отмечает Мирзабеков. Это большое преимущество при обслуживании организаций, офисы которых находятся в нескольких регионах, отмечает он.

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