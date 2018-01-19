Технологии
Платный
Валерий Кодачигов
Медиа
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Антирекорд платного ТВ

В 2017 году к платному ТВ подключилось рекордно мало абонентов

Перенасыщенному рынку мешают проникновение интернета и смарт-ТВ

Прошлый год стал худшим по приросту абонентов платного ТВ, подсчитали аналитические компании Telecom Daily и «ТМТ консалтинг». Под платным телевидением аналитики подразумевают спутниковое, кабельное и интернет-ТВ (IPTV), которое предлагает абонентам расширенные пакеты телеканалов и изображение лучшего качества.

По данным «ТМТ консалтинга», прирост составил 1,3 млн абонентов, что является худшим показателем с конца 2000-х гг., отмечает аналитик компании Елена Крылова. Гендиректор «ТМТ консалтинга» Денис Кусков говорит о приросте на 0,93 млн абонентов. Это самый низкий показатель за последние семь лет (столько Telecom Daily анализирует этот рынок), уверяет Кусков. Разница в подсчетах объясняется тем, что «ТМТ консалтинг» учитывает в своих подсчетах 400 000 пользователей спутникового ТВ оператора МТС, а Telecom Daily – нет, ссылаясь на отсутствие официальных данных МТС. Количество абонентов спутникового ТВ МТС ее представитель Дмитрий Солодовников не раскрыл, но заявил, что их число быстро растет.

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