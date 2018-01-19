В 2017 году к платному ТВ подключилось рекордно мало абонентов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Прошлый год стал худшим по приросту абонентов платного ТВ, подсчитали аналитические компании Telecom Daily и «ТМТ консалтинг». Под платным телевидением аналитики подразумевают спутниковое, кабельное и интернет-ТВ (IPTV), которое предлагает абонентам расширенные пакеты телеканалов и изображение лучшего качества.
По данным «ТМТ консалтинга», прирост составил 1,3 млн абонентов, что является худшим показателем с конца 2000-х гг., отмечает аналитик компании Елена Крылова. Гендиректор «ТМТ консалтинга» Денис Кусков говорит о приросте на 0,93 млн абонентов. Это самый низкий показатель за последние семь лет (столько Telecom Daily анализирует этот рынок), уверяет Кусков. Разница в подсчетах объясняется тем, что «ТМТ консалтинг» учитывает в своих подсчетах 400 000 пользователей спутникового ТВ оператора МТС, а Telecom Daily – нет, ссылаясь на отсутствие официальных данных МТС. Количество абонентов спутникового ТВ МТС ее представитель Дмитрий Солодовников не раскрыл, но заявил, что их число быстро растет.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}