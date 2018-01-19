Продажи «Лаборатории Касперского» в Америке упали за год на 8%

Компания отказалась раскрыть долю США в общей выручке за 2017 г. по запросу «Ведомостей» Sergei Karpukhin / Reuters

Российский разработчик антивирусного софта «Лаборатория Касперского» снизил выручку в Северной Америке на 8% в 2017 г., говорится в сообщении компании. Глобальная выручка «Лаборатории» за это время составила $698 млн – это на 8% больше, чем в 2016 г., по данным компании. Компания показывает положительную динамику «вопреки сложной геополитической обстановке, бездоказательным обвинениям и открытым попыткам подорвать бизнес», говорится в сообщении.

Компания отказалась раскрыть долю США в общей выручке за 2017 г. по запросу «Ведомостей». Ранее, в судебном иске против министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS), компания заявляла о падении продаж в III квартале 2017 г. и связывала его с директивой и другими действиями DHS и американского правительства против компании.

По этой директиве DHS американским чиновникам было предписано за 90 дней считая с 13 сентября удалить из своей IT-инфраструктуры софт «Лаборатории Касперского». Компанию это не устроило, и 18 декабря 2017 г. она подала иск в суд округа Колумбия с требованием отменить директиву и назначить справедливое возмещение ущерба. Пока запрет продолжает действовать, 17 января «Лаборатория Касперского» направила ходатайство в тот же суд, чтобы приостановить действие директивы на время разбирательства.

Директива запрещает чиновникам применять продукты, которыми пользовались и коммерческие клиенты, что вредит репутации компании, гласила пояснительная записка к ходатайству. Некоторые ведомства удалили продукты «Лаборатории», даже не дожидаясь отведенных 90 дней, говорилось в поданном в декабре иске.

В 2016 г. на клиентов США пришлась примерно четверть всех продаж «Лаборатории Касперского», за последние 12 лет компания инвестировала в этот рынок более $500 млн, а в 2016 г. – более $65 млн, поясняла компания в иске против DHS. На проданных именно госорганам США продуктах компания заработала в 2016 г. только $54 000 (0,03% от всех продаж, по собственным подсчетам).