ФАС усмотрела координацию цен в действиях LG

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ФАС опасается, что широкое применение ценовых алгоритмов может привести к нарушению законодательства о конкуренции Paul Hanna / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела в действиях российской «дочки» LG «ЛГ электроникс рус» признаки незаконной координации экономической деятельности. Это следует из сообщения ведомства.

Рассмотрение этого дела ФАС перенесла на 26 февраля. Дело о нарушении LG закона «О защите конкуренции» ФАС возбудила в июне прошлого года, напоминает «Интерфакс». ФАС сочла, что «ЛГ электроникс рус» использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров, чтобы контролировать их. Речь шла о ценах на некоторые модели смартфонов южнокорейского производителя.

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