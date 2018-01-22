ФАС усмотрела координацию цен в действиях LG
Компания использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров, считает служба
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ФАС опасается, что широкое применение ценовых алгоритмов может привести к нарушению законодательства о конкуренции
Paul Hanna / Reuters
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела в действиях российской «дочки» LG «ЛГ электроникс рус» признаки незаконной координации экономической деятельности. Это следует из сообщения ведомства.
Рассмотрение этого дела ФАС перенесла на 26 февраля. Дело о нарушении LG закона «О защите конкуренции» ФАС возбудила в июне прошлого года, напоминает «Интерфакс». ФАС сочла, что «ЛГ электроникс рус» использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров, чтобы контролировать их. Речь шла о ценах на некоторые модели смартфонов южнокорейского производителя.
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