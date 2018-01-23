«Красный квадрат» сделает музыкальное шоу для «Яндекс.Музыки»

Шоу сначала будет транслироваться на сервисах «Яндекса», а затем на MTV

«Яндекс.Музыка» выступает digital-площадкой, а «Красный квадрат» будет отвечать за производство контента Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс.Музыка» и «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга договорились о запуске музыкального шоу «#намузыке», сообщила интернет-компания. Программа будет выходить сначала в прямом эфире на десктопной версии «Яндекс.Музыки», а через неделю после прямого эфира будет выходить на телеканале MTV. Вести программу будут Яна Чурикова и Александр Листьев. По статистике Mediascope, хотя бы раз в месяц на сайт «Яндекс.Музыки» с настольных компьютеров и ноутбуков заходят 9,8 млн человек (данные за декабрь по всей России).

Приглашать на шоу будут музыкантов, которые находятся в топе «Яндекс.Музыки» либо «вызывают повышенный интерес» у слушателей. В эфире пользователи интернета смогут задать вопросы артистам.

Шоу будет выходить еженедельно с 15 февраля 2018 г. На каждое шоу будет приглашаться один артист: участником первого станет рэпер L'One, в следующих программах примут участие MOT, IOWA, Дмитрий Маликов и другие.

«Яндекс.Музыка» выступает digital-площадкой, а «Красный квадрат» будет отвечать за производство контента, сказала «Ведомостям» директор по развитию медиасервисов Ольга Филипук. «Мы планируем монетизировать шоу по рекламной модели и будем делиться с партнером [«Красным квадратом»] частью доходов. Также мы открыты и готовы общаться: если компании захотят поучаствовать, например, как спонсор, мы готовы обсуждать условия», - сказала она.

Производственная компания «Красный квадрат» на 100% принадлежит Ротенбергу. Она снимает такие крупные телепроекты для «Первого канала», как «Голос», «Лучше всех!», «Русский ниндзя», «Модный приговор». Компания снимала проекты «Минута славы», «Большие гонки», «Последний герой», «Yesterday Live», «Сегодня вечером», «Контрольная закупка», «Давай поженимся!», «Наедине со всеми», «Форт Боярд», «Танцы со звездами», «Синяя птица», «Вокруг смеха», «Идеальный ремонт», «Кто хочет стать миллионером?».

Это не первый совместный проект «Яндекса» по созданию оригинального видеоконтента. Летом 2017 г. «Яндекс» объявил об инвестициях в создание пяти короткометражных фильмов о городе и его жителях, действующим лицом фильмов стало такси. Это проект «Яндекс.Такси» при информационной поддержке «Кинопоиска» (также принадлежит «Яндексу»), его бюджет – 10 млн руб.

В конце декабря социальная сеть «В контакте» (входит в Mail.ru Group) провела музыкальную премию, во время которой наградила авторов, чьи треки чаще всего прослушивали пользователи социальной сети.