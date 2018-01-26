СТС купила киностудию
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«СТС медиа» стала совладельцем киностудии «Водород», рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной кинокомпании. Гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов уточняет, что речь идет о миноритарном пакете, не раскрывая доли. Но он указывает, что в ближайшее время «СТС медиа» намерена довести пакет в «Водороде» до контрольного. Совладелец «Водорода» Михаил Врубель подтвердил, что у «СТС медиа» есть опцион на покупку контрольного пакета студии. Стороны не раскрывают сумму сделки. Источник «Ведомостей», знакомый с ее деталями, рассказал, что «СТС медиа» уже приобрела 25% «Водорода».
«Водород» стал эксклюзивным партнером «СТС медиа» по кинопроизводству, говорит Врубель. Компания фактически становится киноподразделением холдинга, подтверждает Муругов.
Для «СТС медиа» кино всегда было важно, говорит Муругов. Каналы холдинга регулярно показывают российские и голливудские новинки. У «СТС медиа» действуют пакетные сделки с несколькими российскими производителями фильмов, указывает он: телекомпания еще до выхода картин в прокат договаривается с продюсерами о будущих ТВ-показах, часто оплачивает их авансом и фактически софинансирует производство. Теперь «СТС медиа» переходит на следующий этап и начинает заниматься непосредственно кинопроизводством, говорит Муругов. Для холдинга это диверсификация и еще один источник доходов, объясняет он: «И так мы сможем лучше контролировать качество и продвижение кино, которое потом показываем в эфире».
Студия «Водород» создана в 2011 г. продюсерами Врубелем, Александром Андрющенко и Александром Войтинским. Войтинский не владеет долей в студии с 2015 г. Врубель начинал работать в кино как креативный продюсер фильмов «Черная молния», «Елки» и «Выкрутасы», где Андрющенко был режиссером монтажа. Первым их самостоятельным проектом как продюсеров стала комедия «Джунгли». Затем вместе с компанией СТВ Сергея Сельянова «Водород» выпустил фильмы «Призрак» и «Напарник», а со студией Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского – «Притяжение». В 2017 г. выручка «Водорода», по собственным данным, составила около 0,5 млрд руб.
У других российских телехолдингов тоже есть свои кинокомпании: «Газпром-медиа» владеет «Централ партнершип», «Национальная медиа группа» (НМГ, один из акционеров «СТС медиа») – одним из подразделений Art Pictures, для «Первого канала» фильмы давно производит «Дирекция кино».
Прежде основным партнером «СТС медиа» по фильмам была компания Yellow, Black & White (YBW), которая входит в список кинокомпаний-лидеров и в приоритетном порядке получает финансирование государственного Фонда кино. Но в конце 2017 г. стало известно, что команда YBW переходит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»: в начале этого года они запустили новый развлекательный канал «Супер».
«СТС медиа» с середины прошлого года обсуждала возможное сотрудничество с «Водородом», рассказал Муругов: «Для нас это был довольно очевидный вариант – мы уже сотрудничали по нескольким фильмам, их контент совпадает по ценностям с брендом СТС – это развлекательное кино для молодой аудитории». Наконец, важно, что постоянный партнер «Водорода» – Art Pictures, которая уже связана с НМГ, добавил он.
Врубель также говорит, что «Водороду» в качестве стратегического инвестора была изначально интересна именно «СТС медиа»: из-за опыта совместной работы, из-за схожего подхода к фильмам, из-за общих амбиций делать не только российские, но и международные проекты, наконец, из-за того, что студия сможет и дальше сотрудничать с Бондарчуком.
По словам Врубеля, инвестиции «СТС медиа» позволят «Водороду» вдвое увеличить число запускаемых проектов. Впрочем, для акционеров компании важно даже не количество проектов, а их качество, зрительский потенциал и окупаемость, добавляет он. В этом феврале у студии выходит в прокат фильм «Лед», также компания снимает четыре проекта, которые стартуют в кинотеатрах в 2019–2020 гг.
Крупный продюсер полагает, что за саму долю в «Водороде» могли получить несколько десятков миллионов рублей, а вот дальше «СТС медиа» сможет инвестировать в компанию сотни миллионов рублей: «С кино сложно прогнозировать точнее, это зависит от масштабов конкретных проектов».
В тексте исправлена фамилия бывшего совладельца «Водорода» Александра Войтинского