Фонд Grishin Robotics заработал на звонках в дверь

Ring основан в 2012 г. и занимается разработкой умных устройств для безопасности дома, в том числе умных дверных звонков Ring

Американская корпорация Amazon купила компанию Ring, производящую умные устройства для безопасности дома. Фонд Grishin Robotics сообщил, что был одним из инвесторов Ring. Фонд официально не называет ни сумму всей сделки Amazon с Ring, ни свою долю в этой сделке. Человек, знакомый с условиями сделки, сообщил «Ведомостям», что Amazon мог заплатить за Ring $1 млрд. The Wall Street Journal и Forbes называют сумму в $1,1 млрд – и если так, то это вторая по величине сделка в истории Amazon. В прошлом году он заплатил за Whole Foods $13,5 млрд.

Grishin Robotics мог вложить в Ring от $10 млн до $15 млн, сказал «Ведомостям» источник, близкий к фонду. Тогда сделка проходила из оценки компании от $200 млн до $300 млн, говорит он. То есть Grishin Robotics мог получить от продажи доли от $50 млн до $75 млн.

Ring основан в 2012 г. и занимается разработкой умных устройств для безопасности дома, в том числе умных дверных звонков. Эти устройства уже частично интегрированы (могут получать команды) с виртуальным помощником Alexa, который принадлежит Amazon. Ring, по словам представителя (их приводит Forbes), останется в основном под независимым от Amazon управлением. В частности, гендиректор и основатель Ring Джейми Смирнофф гендиректором и останется.

На сделке заработает знаменитый баскетболист Шакил О’Нил – в 2016 г. он получил долю в Ring за участие в телевизионной рекламе компании, пишет Forbes.

В 2017 г. Ring стал фактическим монополистом американского рынка дверных видеозвонков – 97%, по данным NPD Group. Такой видеозвонок, в частности, передает изображение на мобильный телефон.

В сравнении с 2016 г. выручка Ring в 2017 г. увеличилась в 2,5 раза и достигла $415 млн, пишет Forbes, но только половина приходится на умные видеозвонки. Компания продает также ночные видеокамеры с датчиками движения, сиреной и световым сигналом.

Всего с момента основания в 2012 г. Ring привлек около $210 млн. Среди инвесторов Ring – компании DFJ, Qualcomm, Goldman Sachs, Virgin Group, Kleiner Perkins и другие, сообщила Grishin Robotics. Также среди инвесторов компании была китайская Foxconn, пишет Forbes, – производитель iPhone.

Фонд Grishin Robotics вложился в Ring в марте 2016 г. – он участвовал в раунде финансирования на $61,2 млн, говорится в сообщении компании.

Председатель совета директоров, один из основателей Mail.ru Group Дмитрий Гришин создал венчурный фонд Grishin Robotics в 2012 г., вложение составило $25 млн. В 2016 г. Grishin Robotics начал собирать второй фонд, размер инвестиций определен в $100 млн, их объектом станут компании ранних стадий.

«Эта сделка – одна из крупнейших на рынке за последние несколько лет наряду с продажей Nest компании Google и Oculus – корпорации Facebook. M&A-активность в секторе, на котором мы приняли решение сфокусироваться еще в 2012 г., подтверждает правильность нашей ставки. Несмотря на столь позитивные сигналы, индустрия все еще находится на ранней стадии развития, и будущие годы обещают быть не менее интересными», – цитирует Grishin Robotics Дмитрия Гришина.

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