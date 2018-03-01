Путин пообещал быстрый интернет к 2024 году

Строительством оптических линий связи в отдаленных населенных пунктах по программе ликвидации цифрового неравенства с 2014 г. занимается «Ростелеком» Андрей Гордеев / Ведомости

За шесть лет Россия будет обеспечена быстрым доступом в интернет, пообещал Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он будет обеспечен к 2024 г., отметил он. К этому сроку, по словам Путина, будет завершено строительство волоконно-оптических линий в населенных пунктах, где проживают более 250 человек. Также жители небольших населенных пунктов Севера, Сибири, Дальнего Востока получат спутниковый доступ.

Создание группировки спутников связи, в зоне покрытия которой окажется не только Россия, но и весь мир, предусматривает план создания информационной инфраструктуры по программе «Цифровая экономика», утвержденный правительством в январе этого года. Бюджет этого проекта – 299 млрд руб., который планируется привлечь из внебюджетных источников.

При этом строительством оптических линий связи в отдаленных населенных пунктах по программе ликвидации цифрового неравенства с 2014 г. занимается «Ростелеком». По 10-летнему контракту с Федеральным агентством связи (Россвязью) на 168 млрд руб., оператор должен построить точки доступа в интернет в населенных пунктах, где установлены таксофоны и проживают 250–500 человек. К концу 2019 г. их должно быть 14 000. По состоянию на 31 декабря 2017 г. точки доступа работают в 5656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана, следует из сообщения оператора. Причем план-график проекта устранения цифрового неравенства в 2017 г. выполнялся с опережением, говорится в нем. По данным «Ростелекома», для подключения точек доступа построено 46 000 км новых волоконно-оптических линий связи.

По данным «ТМТ консалтинга», количество пользователей проводного интернета в России (широкополосный доступ, ШПД) в 2017 г. увеличилось на 4,3% до 32,9 млн. Выручка от их обслуживания увеличилась на 3,7% до 130,1 млрд руб. По итогам года проникновение ШПД по российским домохозяйствам составило 58%.

Наибольший прирост абонентской базы по итогам 2017 г. у «Ростелекома» – количество его подписчиков увеличилось на 400 000 (3,4%). На 2-м месте по приросту – «Эр-телеком холдинг». За год количество его пользователей увеличилось на 386 000 (+12,4%). Это самые быстрые темпы роста среди крупнейших российских провайдеров, следует из отчета.

По итогам 2017 г. «Ростелеком» обслуживал 37% российских пользователей ШПД, подсчитала «ТМТ консалтинг». 11% абонентов было у «Эр-телекома», 9% – у МТС, 7% – у «Вымпелкома» и 5% – у «Транстелекома».