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«Ростелеком» купит разработчика мобильной операционной системы у Березкина

Совет директоров ПАО «Ростелеком» одобрил покупку 75% долей в компаниях ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и ООО «Вортон», которые занимаются разработкой мобильной операционной системы Sailfish. Цену сделки определят «на основании отчета независимого оценщика», при этом она не должна быть выше рыночной стоимости, говорится в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Ростелекома» о сделке. Обе компании прямо или косвенно принадлежат основателю группы ЕСН миллиардеру Григорию Березкину. В сентябре 2017 г. «Ведомости» писали, что оператор за 3,2 млн руб. заказал у своей «дочки» «Спутник» аудит процессов разработки и софта Sailfish, который должен был завершиться 15 октября.

Тогда один из игроков российского IT-рынка говорил «Ведомостям», что инвестиции в проект структур ЕСН могут составлять $10-20 млн. Представитель Березкина сообщал о десятках миллионов долларов. Предприниматель оценивает весь актив в $50 млн, говорили в апреле 2017 г. два собеседника издания.

Правами на Sailfish владеет финская компания Jolla, созданная выходцами из Nokia. По данным «СПАРК-Интерфакса», структура ЕСН через ООО «Вортон» владеет 9,27% гонконгской Sailfish Holding - материнской структуры Jolla. В 2016 г. «Вортон» создала компанию ОМП, которая и взяла на себя развитие Sailfish Mobile OS RUS. Сегодня это единственная мобильная ОС, которая входит в реестр отечественного софта. Глава ОМП Павел Эйгес ранее говорил «Интерфаксу», что компания готовится представить первый смартфон для корпоративных пользователей с Sailfish.

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