«Ростелеком» заказал аудит операционной системы Sailfish Григория Березкина

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Операционную систему Sailfish разработала финская Jolla, созданная выходцами из Nokia Дмитрий Новожилов / Ведомости

В апреле президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отмечал, что «с любопытством прочитал» в СМИ о возможной покупке его компанией операционной системы Sailfish. На этой операционной системе работает отечественный смартфон Inoi R7. Его на прошедшей во вторник, 12 сентября, выставке «Импортозамещение» гендиректор компании-разработчика – ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) – Павел Эйгес подарил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Но «Ростелеком» все же присматривается к этой операционной системе. В июле оператор за 3,2 млн руб. заказал у своей дочерней компании «Спутник» аудит процессов разработки и софта Sailfish. Он должен закончиться 15 октября.

Операционную систему Sailfish разработала финская Jolla, созданная выходцами из Nokia. В середине 2015 г. стало известно, что Jolla принадлежит основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Формально 80% ОМП принадлежит сестре бизнесмена Ольге Березкиной. Но сам он в июньском интервью «Ведомостям» называл операционную систему своей.

В прошлом же году на базе Sailfish ОМП разработала российскую мобильную операционную систему. Под названием Sailfish Mobile OS Rus она вошла в реестр отечественного программного обеспечения.

Именно некая ОМП должна предоставлять материалы аудитору, говорится в документах «Ростелекома», но эта аббревиатура не расшифровывается.

Аудит Sailfish будет состоять из нескольких этапов. «Спутник» проанализирует само устройство: его потребительские характеристики (быстродействие и расход батареи), возможности разработки приложений для Sailfish, документацию для администраторов и разработчиков. Отдельно «Ростелеком» интересует жизненный цикл производства смартфонов для нужд госзаказчиков: смартфоны производятся в Китае, но криптографические модули в них могут устанавливаться только в России. Также после оценки патентной чистоты «Спутник» должен заключить, можно ли в России беспрепятственно пользоваться Sailfish и продуктами на ее базе. Еще «Спутник» оценит возможности клиентской поддержки продуктов и проанализирует планы Sailfish: как будут развиваться продукты, будут ли они совместимы со сторонними приложениями под другие операционные системы и с новейшими аппаратными модулями. Кроме того, компания изучит численность и навыки разработчиков, говорится в документах «Ростелекома».

Специально для чиновников ОМП разработала для чиновников прототип смартфона с двумя операционными системами (ОС) – Sailfish и Android. При включении устройство предлагает выбрать одну из двух ОС. Предполагается, что Android пользователь может использовать для личных нужд, а Sailfish – по работе.

Велика вероятность, что «Ростелеком» готовится к покупке компании, считает изучивший документы «Ростелекома» консультант по сделкам слияний и поглощений. Ведь если бы оператор собирался купить лицензии, ему не нужен был бы аудит команды и соответствия стандартам производства IT-продуктов.

На аудит команды разработчиков обращает внимание и основатель компании Credebat Михаил Берлизев. Такие аудиты проводятся для покупки или самой компании, или же исключительных прав на софт, но оценка команды говорит скорее в пользу первого сценария, рассуждает он. Для того и делается аудит, чтобы понять потребности – нужен ли продукт или же компания целиком, указывает собеседник в руководстве одной из консалтинговых компаний. Он предполагает, что готовится покупка самой операционной системы.

Когда речь идет о партнерских проектах, такой глубокий анализ не проводится, соглашается совладелец IT-холдинга «Айти» Тагир Яппаров. Отталкиваясь от анализа команды и патентной чистоты продукта, он также предполагает готовящуюся покупку компании. Покупка исключительных прав на софт также маловероятна, поскольку без команды разработчиков они вряд ли кому-то нужны, рассуждает Яппаров.

Цель возможной покупки – проекты по импортозамещению в госсекторе, соглашается и консультант по сделкам слияний и поглощений Михаил Берлизев из Credebat. Действительно, ОМП надеется на спрос государства и корпораций. Около 5 млн смартфонов и планшетов с Sailfish может быть востребовано госслужащими, около 10 млн – в корпоративном сегменте, рассказывал «Ведомостям» Эйгес. Один потребитель у ОС уже есть – в мае 2017 г. «Почта России» закупила 15 000 смартфонов Inoi за 171,1 млн руб.

Один из игроков российского IT-рынка считает, что инвестиции в проект структур ЕСН могут составлять $10–20 млн. Представитель Березкина говорит о десятках миллионов долларов. Бизнесмен оценивает весь актив в $50 млн, говорили в апреле два собеседника «Ведомостей».

ОМП следует оценивать как сервисную компанию, поскольку она лицензирует использование своего продукта сторонним компаниям, но без детального понимания ее выручки определить сумму предполагаемой сделки невозможно, рассуждает президент ассоциации «Тайзен.ру» (разрабатывает ОС Tizen на базе Linux) Андрей Тихонов.

Представители «Ростелекома» и ЕСН отказались от комментариев.