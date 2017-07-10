Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Смартфон двойного назначения

Компания Григория Березкина разработала смартфон с двумя операционными системами

Компания рассчитывает продавать его корпоративным заказчикам, но интереса к продукту с их стороны пока нет