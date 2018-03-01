Тест-драйв «Ведомостей»: смартфон Inoi с российской операционной системой Sailfish

Телефон внешне не отличается от дешевых китайских собратьев на Android Дмитрий Новожилов / Ведомости

Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 75% акций компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», развивающих мобильную операционную систему Sailfish. Работающий на ней смартфон протестировали «Ведомости».

Смарфтон Inoi R7, который делает одноименная компания, просто так не купить. Единственное место, где он продается, — интернет-магазин «Байон.ру». Там аппарат стоит 11 990 руб. Inoi также выдают сотрудникам «Почты России», которая заключила контракт на поставку 15 000 смартфонов.

А самый известный пользователь Inoi — премьер Дмитрий Медведев. Ему телефон подарили в сентябре прошлого года.

Качество – среднее

Телефон внешне не отличается от дешевых китайских собратьев на Android: пластмассовый корпус, 8-мегапиксельная камера и аккумулятор, которого хватает на день интенсивной работы. Дешево смотрится и слот для сим-карт, спрятанный под аккумулятором. Пятидюймовый дисплей был бы выгодным отличием года три назад, но сейчас, в эпоху фаблетов, кого ж этим поразишь? Яркость и четкость дисплея невелика. После длительной интенсивной работы с телефоном начинает рябить в глазах.

Качество съемки камерой тоже довольно среднее. Если вы поедете на отдых, то в пару к Inoi лучше взять обычный фотоаппарат. Но для съемки пробитых труб и сканирования штрих-кодов на складе такого вполне хватит. Разработчики позиционируют Inoi именно как телефон для профессиональных корпоративных пользователей, которым и нужно что-то подобное.

Главное отличие Inoi от всех других смартфонов – операционная система Sailfish. Изначально ее разрабатывала финская Jolla, созданная выходцами из Nokia. В середине 2015 г. стало известно, что Jolla принадлежит основателю группы ЕСН Григорию Березкину. 80% «Открытой мобильной платформы» (ОМП) принадлежит сестре бизнесмена Ольге Березкиной. Но сам он в интервью «Ведомостям» в июне 2017 г. называл операционную систему своей.

В прошлом же году на базе Sailfish ОМП разработала российскую мобильную операционную систему. Под названием Sailfish Mobile OS Rus она вошла в реестр отечественного программного обеспечения.

В чем иное?

Главное отличие новой ОС – в Inoi отсутствуют привычные кнопки Android в нижней части дисплея и, соответственно, кнопки home внизу панели, как у iPhone. Все управление осуществляется жестами. Например, чтобы попасть с главного экрана в меню приложений, надо провести по нему пальцем снизу вверх. Чтобы свернуть активное приложение, пальцем надо провести слева направо. Разблокируется экран движением по нему пальцем справа налево или в обратном направлении.

Все эти перемещения между экранами и приложениями поначалу непривычны, но приспособиться к такой логике Sailfish не составляет труда. Достаточно удобно приложение для совершения звонков. На экране сразу появляется список контактов, а если вы хотите ввести номер, панель, предназначенная для этого, «вытягивается» из верхней части экрана, соответственно, пальцем сверху вниз.

Иконки активных приложений отображаются на главном экране. Правда, кнопки у аппарата все-таки есть. Это кнопка включения и выключения (она также возвращает вас на главный экран) и привычная клавиша регулировки громкости «вверх – вниз», расположенная над нею.

В принципе, найти нужное приложение и нужный экран не составляет особого труда, если вы уже пользовались телефоном с Android.

Конечно, такой бескнопочный интерфейс можно списать на дизайнерские изыски разработчиков Sailfish. Но отказаться от кнопок решила, к примеру, и Apple. Ее новый iPhone X, вышедший на рынок, кстати, позже INOI, также управляется без кнопок движениями пальцев по дисплею.

Естественно, для новой необычной операционной системы должны быть и оригинальные приложения. Действительно, в Inoi есть кнопка «Магазин». И вид, и его содержимое заметно отличаются от того, к чему мы привыкли в Google PlayMarket и App Store. К примеру, встречают вас, если так можно выразиться, у порога магазина такие приложения, как «Псалтырь» и «Молитвослов».

Приложения, кстати, довольно удобны и нормально работают, чего не скажешь, например, про Facebook. В магазине обнаружился клиент FaceBook для Sailfish под названием Friends. Как оно работает, непонятно, нам его запустить не удалось. «Приложение не обновлялось уже больше трех и не работает. Пожалуйста, удалите его», – так пишет один из пользователей магазина.

Вряд ли с Inoi вы воспользуетесь «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатором» и послушаете «Яндекс.Музыку». Этих приложений от главного российского поисковика в магазине приложений для Sailfish мы не нашли. Зато там есть расписание британских железных дорог, а также расписание автобусов в Севилье. В целом, большинство приложений, встречающихся в «Магазине», просты и полезны для жизни. Например, это список региональных кодов автомобильных номеров, расписания, служебные утилиты и тому подобные маленькие радости. Их набор достаточно космополитичен – что-то актуально в Чехии, что-то - в Италии, что-то - в Испании, поэтому какой-то отдельный раздел приложений, применимых к России, в магазине явно не помешал бы.