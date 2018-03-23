Только так можно окончательно заглушить интернет-рацию Zello, заблокированную в прошлом году

Роскомнадзор добивается блокировки IP-адресов Amazon Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор выдал рекомендации операторам связи по блокировке голосового мессенджера Zello. В нескольких Telegram-каналах появились копии письма ведомства операторам. Сотрудники двух операторов подтвердили «Ведомостям» получение писем Роскомнадзора. Один из них знает, что такие письма получили все операторы. Будут ли операторы выполнять рекомендацию Роскомнадзора, собеседники «Ведомостей» сказать не смогли.

Представители «большой тройки» операторов отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарий Роскомнадзора.

Блокировку Zello Роскомнадзор называет «экспериментом». Как гласит письмо, Роскомнадзор проанализировал работу Zello и определил подсети, «которые необходимо заблокировать для эффективной деградации сервиса Zello». Роскомнадзор представил список из 36 подсетей, подлежащих блокировке, из них 26 принадлежат Amazon. Всего эти подсети содержат почти 15 млн IP-адресов. Из них на Amazon приходится 13,5 млн адресов.

Zello – интернет-рация, позволяющая мгновенно отправить сообщение другу или группе, не набирая текст и не отвлекаясь на чтение. Она популярна у дальнобойщиков, которые пользовались мессенджером при акциях протеста против системы взимания сборов «Платон». Роскомнадзор заблокировал Zello в апреле 2017 г. за то, что сервис не предоставил в срок сведения для включения в реестр организаторов распространения информации. Zello знает об этой ситуации и дает своим пользователям советы, как обойти блокировку с помощью VPN.

Делятся опытом обхода блокировки и пользователи посвященного гаджетам форума 4pda и тоже советуют прибегать к помощи VPN. Как минимум в феврале приложение работало в России.

Корреспондент «Ведомостей» скачал Zello в AppStore, но приложение не заработало. Сайт Zello.com в России работает и не работает одновременно, убедился корреспондент «Ведомостей». Попытка перехода со страницы сервиса в «Википедии» увенчалась успехом, а вот страница Zello в App Store при попытке перейти на сайт разработчика перевела на «заглушку», сообщившую о блокировке сервиса согласно «федеральному законодательству».

Эта беспрецедентная инициатива с высокой степенью вероятности породит «погоню за тенью», рассуждает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. По ее мнению, Zello может начать менять адреса, вынуждая Роскомнадзор заставлять операторов блокировать все новые и новые большие блоки адресов. Результаты этой гонки могут оказаться непредсказуемыми и опасными, предостерегает Левова.

«Ведомости» ожидают комментарий Amazon и Zello.

Кого блокирует Роскомнадзор